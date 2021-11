El Girona juga dilluns al camp de l'Eibar (21h.), un partit on Míchel no es vol veure «veure per darrere al marcador i on el rival imposi el seu estil i reaccionar al que facin ells» sobretot perquè el conjunt de Gaizka Garitiano «surt fort durant la primera mitja hora i van guanyant i nosaltres som dels equips que marca menys en la primera meitat, i això és cosa que hem de millorar».

En un camp com Ipurua on és important el joc aeri i les segones jugades no hi podrà ser Juanpe Ramírez, que es perd el partit per sanció. «Em preocupa la baixa de Juanpe pel joc aeri, però també perquè amb ell podem tenir bona sortida, pressionar a camp contrari», explicava el tècnic madrileny, que tampoc podrà comptar amb Pablo Moreno, qui pateix una lesió muscular. En canvi, tornen a la convocatòria Jairo Izquierdo, que es va perdre el partit al Reale Arena, i Pol Lozano, que feia un mes i mig que estava lesionat.

Guanyar a Ipurua seria «molt important» per les aspiracions de l'equip. De fet, Míchel no ha deixat «de creure en l'ascens directe» perquè «el nostre repte és aquest, lluitar per estar dalt, tot i que, de moment «la competició ens ha dit que no».