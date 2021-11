Després de trencar negociacions amb Pablo Machín, l'Elx s'ha decidit per un altre exentrenador del Girona per fer-se càrrec de l'equip. L'escollit és Francisco Rodríguez que serà el substitut de Fran Escrivà, destituït la setmana passada. Francisco, doncs, torna a Primera per dirigir l'equip que li va frustar l'ascens amb el Girona la temporada 2019-20 en l'afegit de la final del play-off a Montilivi (0-1). A l'Elx, el tècnic andalús coincidirà amb Gumbau i Mojica, a qui va entrenar al Girona i també amb Pere Milla, l'autor del gol que va barrar les portes dels gironins a la màxima categoria. Francisco encara no debutarà demà al camp de l'Osasuna sinó que ho farà la setmana vinent a casa contra el Cadis.