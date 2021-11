Nou compromís del Girona en dilluns. Demà el conjunt dirigit per Míchel Sánchez visitarà Ipurua per enfrontar-se a l’Eibar en el segon desplaçament consecutiu de l’equip (21h.). Un partit on Míchel perd a Pablo Moreno per una lesió al múscul semimembranós de la cama esquerra. Segons el club l’andalús estarà de baixes unes quatre setmanes, però el tècnic madrileny espera que «d’aquí a dues setmanes ja el puguem tenir». També perd per acumulació de targetes a Juanpe i tampoc podrà comptar amb els lesionats Valery, Terrats, Ureña, Borja García i Sarmiento. En cavi, recupera Jario, que es va perdre el partit a Anoeta, i Pol Lozano, que podria reaparèixer en un terreny de joc gairebé dos mesos després.

«Pablo s’ha lesionat. Pensem que va ser a Anoeta, tot i que ja tenia molèsties en aquesta zona. L’endemà vam fer proves i es va confirmar la lesió muscular. Anirem a poc a poc amb ell i veurem si d’aquí a dues setmanes ja el podem tenir. L’staff fa un treball molt bo i cuida molt bé dels jugadors, i pensem que és mala sort, a vegades passa. I les lesions han vingut totes juntes. Pol Lozano i Jairo entraran en la convocatòria i ja estaran per competir, però tenim set baixes, per la qual cosa, Sulei, Dawda, Artero i Sala, del final, ens vindran a ajudar».

«La baixa de Juanpe és important pel joc aeri. L’Eibar domina en el joc aeri, però tinc la sensació que el nostre poder per dalt també és bo. Em preocupa la baixa de Juanpe perquè amb ell podem tenir bona sortida i pressionar a camp contrari, no només pel joc aeri».

«La de central és una posició molt específica i pel futbol professional, i Eibar no vull posar a algú per necessitat, sinó per mèrits. I no vull posar en una prova de foc a un jugador del filial com Monjonell, Loïc o Biel Farrés. Ells tenen un procés, però encara els falta. Entrenen molt amb nosaltres, però prefereixo anar a poc a poc amb Monju, si no penso amb ell com a possible recanvi crec que és un error portar-lo. No és el mateix jugar de central al Girona, on ens arrisquem amb la sortida de pilota, que a un altre equip».

«L’Eibar encadena sis victòries consecutives i comencen els partits molt forts. A la mitja hora van guanyant i nosaltres som dels equips que marca menys en la primera meitat, i això és quelcom que hem de millorar. Anar per davant al marcador a Anoeta ens va donar molta seguretat tot i no fer un partit brillant i vull que en la primera mitja hora s’imposi el nostre estil de joc, no em vull veure per darrere al marcador i on el rival imposi el seu estil i reaccionar al que facin ells. Hem de ser actius i dinàmics en el joc».

«No he deixat de pensar en l’ascens directe. El nostre repte és aquest, lluitar per estar dalt. La competició, per ara, ens ha dit que no, però els pròxims partits ens poden portar a estar també allà dalt i lluitar per tot. L’ambició i la personalitat que hem de tenir a Ipurua va en aquest sentit i volem demostrar que podem ser un equip per estar a dalt. Guanyant a l’Eibar ens posaríem a cinc punts de l’ascens directe».

«Pensem que en la posició de central no tenim dificultats a dia d’avui. Busquem alguna cosa més a dalt, al mig i potser a banda. La de central no és prioritari. En el mercat d’hivern poden passar coses, però no em preocupa. Mai s’està segur del que pot passar al llarg d’una temporada».