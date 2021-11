La gran dinàmica de resultats i les bones sensacions amb què el Girona arribava a Ipurua s'han diluït de cop aquest vespre. Els de Michel han topat amb un Eibar superior que ha els ha demostrat que, per aspirar a estar entre els millors, encara els falta molt. Els bascos, sòlids i amb individualitats que marquen diferències, han fet valer la seva qualitat i s'han aprofitat de les errades d'un Girona poc reconeixible per endur-se els tres punts. I això que semblava que el Girona aguantava l'intercanvi de cops inicial quan Stuani, de penal, ha igualat el gol incial de Javi Muñoz. Abans de la mitja part, Stoichkov amb un golarro de fora l'àrea ha situat el 2-1 que, només començar la represa Sergio Álvarez ha ampliat. El gol de Bustos ha posat mínima emoció a un partit que, entre l'expulsió de Juncà i el quart gol de Tejero, han liquidat. Amb la derrota els gironins deixen escapar l'oportunitat de situar-se en posicions de play-off.

Havia avisat Michel que era molt important contenir els primers minuts de l'Eibar. No és que sortís en tromba el conjunt basc però sí que ha deixat clar que necessitaria ben poc per fer mal. De fet, abans dels deu minuts Stoichkov i Fran Sol han perdonat el primer en dues rematades clares. La pressió de l'Eibar ha dificultat l'habitual sortida de pilota dels gironins, a qui els ha costat combinar. Tot i això, Baena, amb una rematada acrobàtica ho fet intervenir Yoel. El partit havia començat amb un divertit intercanvi de cops. Stuani, després d'una falta penjada a l'olla, ha rematat, sol, a les mans de Yoel. El porter ha servit ràpid i en la jugada següent Javi Muñoz ha agafat la defensa descol·locada i ha anat avançant metres fins a etzibar un xut des de trenta metres que ha sorprès Juan Carlos.

Ben poc ha trigat el Girona a respondre i, al cap de tres minuts, l'àrbitre ha vist penal d'Etxeita a Bernardo en un salt dins l'àrea. Stuani, amb molta sang freda, l'ha executat a l'estil panenka pel mig mentre Yoel es llançava a la seva esquerra. Amb l'1-1, el partit s'ha calmat fins que a cinc minuts pel final de la primera part, entre Juncà i Aleix Garcia han donat un metre a Stoichkov perquè pensés i l'andalús ha clavat la pilota a l'escaire.

La represa ha començat de la pitjor manera per al Girona que ha defensat amb poca intensitat un córner i ha permès que Sergio Álvarez agafés una deixada de Blanco Leschuk per, de cap i sense oposició, fer el tercer. El 3-1 ha fet reaccionar Míchel, que ha canviat el sistema amb l'entrada de Samu Sáiz i Artero per Lozano i Jairo. Una estona després ha entrat també Bustos al camp. Tot i això, l'Eibar, molt còmode tancat al darrere cedia la pilota als gironins que no trobaven la manera d'acostar-se a l'àrea local.

L'empresa ja era complicada i més que ho ha estat quan Juncà ha estat expulsat per fer caure Corpas quan era l'últim home. Tot i això, Bustos ha posat certa emoció al partit amb un gran gol d'un xut llunyà. La incertesa al marcador ha durat sis minuts. Els que ha trigat Tejero a recollir el refús d'un córner i batre Juan Carlos amb un altre xut llunyà. Ara sí, el partit estava liquidat.

FITXA TÈCNICA

Eibar: Yoel, Tejero, Toño García, Etxeita (m.46, Rober Correa), Arbilla, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Edu Expósito (m.87, Atienza), Blanco Leschuk (m.83, Llorente), Stoitchkov (m.83, Llorente) i Fran Sol (m.46, Corpas).

Girona: Juan Carlos, Arnau Martínez, Jairo (m.55, Artero), Bernardo, Bueno, Juncà, Aleix Garcia, Kebé (m.66, Bustos), Pol Lozano (m.55, Samu Sáiz), Stuani, Baena (m.76, Calavera).

Gols: 1-0, m.15, Javi Muñoz; 1-1, m.20, Stuani (penal); 2-1, m.39, Stoichkov; 3-1, m.52, Sergio Álvarez; 3-2, m.79, Bustos; 4-2, m.84, Tejero.

Àrbitre: Caparrós Hernández (Comitè Valencià). VAR: Trujillo Suárez (Comitè de Las Palmas). Ha amonestat Etxeita, Edu Expósito, Fran Sol (Eibar) i Kebé (Girona). Ha expulsat Juncà amb vermella directa (m.74).

Incidències: 3.200 espectadors a Ipurua.