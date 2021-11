El Girona visita avui un dels feus més complicats de la categoria. Ipurua s’ha convertit en un fortí per a un Eibar que hi encadena set victòries. Una autèntica piconadora és un conjunt basc en el seu objectiu de tornar a Primera Divisió. El mes de maig passat, després de set temporades seguides l’Eibar va caure a Segona A. Ho va fer, això sí, amb unes instal·lacions de primer nivell, una gran experiència com a club a tots els àmbits i, també amb el calaix ple. Això li ha permès confeccionar una de les plantilles més potents de Segona A.

El nou Eibar 2021-22 no té res a veure amb el de la temporada passada ni, encara menys, amb el dels anteriors cursos a Primera. Durant l’etapa a la màxima categoria, el conjunt basc ha comptat amb tres jugadors que ara juguen al Girona David Juncà, Jordi Calavera i Aleix Garcia. Cap dels tres, tanmateix, va aconseguir triomfar-hi. El lateral de Riumors va ser l’únic que hi va tenir certa regularitat d’ençà que hi va arribar el 2015 procedent del Girona. En total, Juncà va disputar 61 partits vestit de blaugrana.

Força menys protagonisme va tenir Calavera a Ipurua. El defensa de Cabra del Camp va ser fitxat del Nàstic de Tarragona el 2016 però mai va entrar als plans de José Luis Mendilibar. Les dues primeres temporades va ser cedit al Lugo primer i a l’Sporting de Gijón, després. El curs 18-19, finalment, es va quedar a la plantilla però tan sols va disputar dues estonetes en tota la temporada, 8 minuts a la Copa i un minut contra el Betis, que va suposar el seu debut a Primera. L’estiu del 2019 va aterrar a Montilivi. Per últim, Ipurua també va ser la llar d’Aleix Garcia la temporada passada. El d’Ulldecona va arribar-hi al mercat d’hivern després d’haver-se desvinculat del Dinamo de Bucarest amb l’objectiu de reenganxar-se a la roda de Primera. Tot i la delicada situació de l’equip a la taula Aleix Garcia va disputar 11 partits vestit de blaugrana.