Setze de vint-i-un punts possibles, dues victòries consecutives contra Cartagena i Reial B i, sobretot, bones sensacions han fet que a Montilivi tot es vegi diferent. El que semblava un drama fa poc més d’un mes, amb l’equip en zona de descens i mitja plantilla lesionada, ha passat a ser un escenari il·lusionant que fa que, sent molt agosarats, fins i tot algú miri les posicions d’ascens. La reacció del Girona les darreres jornades ha permès l’equip situar-se en una posició molt còmode més a prop de dalt que de baix i un bon resultat avui a Eibar dispararia encara més la il·lusió. Ni de bon tros s’ha desfermat l’eufòria al vestidor, però la realitat és que si el Girona guanya avui a Ipurua per més d’un gol, entrarà en posicions de play-off per primer cop aquesta temporada, perquè superaria en l’average general el Las Palmas, actual sisè. El tècnic és conscient de la dificultat de l’empresa i més sense un puntal com Juanpe, sancionat. Tampoc hi serà Pablo Moreno, que en té per a la vora d’un mes per culpa d’una lesió al múscul semimembranòs de la cama. Per contra, el Girona recupera per a la causa Jairo i Pol Lozano. Tot i això, confia al màxim en els jugadors que seran avui a Eibar i que tindran el repte d’enfrontar-se a un dels màxims aspirants a l’ascens. Una prova de foc, sens dubte, per calibrar les forces del Girona i saber si pot mirar als ulls als favorits.

Ipurua és segurament el camp de Segona on hi ha més centrades a l’àrea i l’Eibar, amb Blanco Leschuk a davant, un dels rivals més perillosos en el joc aeri. Per aquest motiu la baixa de Juanpe adquireix més transcendència. Sense el canari, Míchel està pendent de l’estat físic de Jairo per decidir com retocarà la defensa. El canari s’ha recuperat de la intervenció a què va ser sotmès la setmana passada i es perfila titular. No sembla que hagi de canviar el sistema que tan bé funciona Míchel i on Bernardo, Bueno i Arnau Martínez són intocables.

Tampoc sortiran de l’onze Aleix Garcia i Kebé, amb un notable rendiment els darrers partits i que avui hi pot tenir molt a dir en el partit. Un dels jugadors més en forma del moment, Álex Baena, entre línies, serà l’encarregat de connectar el mig del camp amb la davantera. En punta d’atac, Stuani i Samu Sáiz seran els encarregats d’amenaçar la defensa basca. Míchel completa la convocatòria amb els joves del filial Sala, Artero, Suleiman i Dawda.

Per la seva banda, l’Eibar confia que la visita del Girona no trenqui la immaculada ratxa de victòries a Ipurua. Els bascos en sumen ja set de seguides que els han permès situar-se en posicions d’ascens. Gaizka Garitano compta amb tota la plantilla disponible pel partit. Un equip farcit de jugadors capaços de decidir individualment el partit i amb els quals el Girona haurà d’anar amb molt de compte. Lligar en curt Stoichkov i mirar que Edu Expósito no pugui aixecar el cap i pensar són dues de les difícils missions que té el Girona aquest vespre. Òscar Sielva començarà el matx des de la banqueta.