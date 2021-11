Les baixes s’han convertit en una constant al Girona. A banda de la quantitat de jugadors que hi ha a la infermeria, no hi ha cap jornada que Míchel Sánchez pugui estar tranquil a l’hora d’escollir un onze. El tècnic se les haurà d’enginyar dilluns vinent contra el Leganés a Montilivi (21 h), després que Ibrahima Kébé veiés la cinquena targeta groga ahir en la derrota al camp de l’Eibar. El de Mali va ser amonestat en el minut 64 per una dura entrada a Edu Expósito i haurà de complir un partit de sanció. Tampoc hi serà David Juncà perquè va veure vermella directa en el 73 per una falta a José Corpas quan es dirigia a l’àrea.

D’aquesta manera, Kébé i el de Riumors veuran frenada la seva continuïtat ara que Míchel comptava amb ells per a l’onze titular. A l’entrenador se li acumularan els problemes, tenint en compte que només tindrà disponibles a Aleix Garcia i Pol Lozano com a migcampistes del primer equip; i Ricard Artero del filial. En funció de si Valery Fernández es recupera o no dels seus problemes físics, Jordi Calavera serà l’única alternativa al carril esquerre. El Girona recuperarà Juanpe, que va ser baixa a Ipurua per sanció.