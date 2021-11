El gol de Stoichkov en el minut 40 que va significar el 2-1 a favor de l’Eibar va fer «mal» al Girona, que ja no va saber com reconduir el partit a Ipurua (4-2). «Ens ha trastocat molt. La segona part no m’ha convençut perquè no hem sigut un equip dominador. Anàvem més ràpid del que el joc necessitava. Les decisions que preníem eren precipitades i hauríem hagut de tenir més calma, fent més passades. A la primera part, però, ho hem fet molt bé», va explicar ahir Míchel Sánchez. El tècnic va trobar a faltar la «contundència» dels últims partits a l’hora de prendre decisions.

«El resultat ens ha condicionat, sobretot a la segona part. Per mi hem iniciat el joc de manera espectacular. Donava la sensació que teníem el partit on volíem, tot i que Garitano ha canviat el sistema. Estàvem bé al camp. Tot ha canviat a partir del segon gol, que ens ha fet mal», va comentar. L’entrenador del Girona va afegir que encara que «cada gol ha sigut diferent, m’ha faltat més contundència per sortir cap endavant i tapar la línia de tir». «El rival té qualitat i a la mínima que li hem permès, ha tingut opcions de rematada», insistia.

En aquest sentit, Míchel va recordar que «havíem de controlar les transicions» en tractar-se d’un camp petit: «Teníem l’Eibar on volíem fins al primer gol i hem pogut arreglar-ho amb l’empat. Després ha arribat el segon i tot s’ha descontrolat perquè l’Eibar és un equip que fa mal. Amb poc, se’ns han posat per davant. Volíem posar-nos al grup capdavanter de la classificació i ara ens tocarà remar altre cop. A sobre, perdem jugadors».

Les baixes seguiran sent un «handicap que arrosseguem» per al partit de dijous a la Copa i el de dilluns vinent contra el Leganés. I és que, a part de les sancions de Kébé i Juncà, el tècnic està pendent de Bustos, que va acabar amb molèsties. «Anirem a per totes i esperem que la gent es vagi recuperant», va dir.

Va referir-se a l’expulsió de Juncà: «Per mi l’àrbitre ha estat molt bé. Té molta personalitat i ha pres les seves decisions, sense dubtar en cap moment. Potser mirarem si hi ha la fórmula que la vermella sigui groga per no perdre’l, però ja ho veurem. Si bé és veritat que l’expulsió ha condicionat, no ha tingut res a veure amb el resultat. No hem sabut sortir-nos-en del futbol de transició que proposa l’Eibar».

Garitano «Mantenim la ratxa contra un rival directe»

L’entrenador de l’Eibar, Gaizka Garitano, es va mostrar molt satisfet d’haver aconseguit els tres punts ahir contra el Girona. Garitano destacava el fet de poder «mantenir la bona ratxa de victòries a Ipurua contra un rival directe com el Girona». L’exentrenador de l’Athletic Club va reconèixer que havia estat un partit «molt atractiu pels espectadors» i que s’havien vist «gols molt bonics per part dels dos equips». Amb els tres punts al sarró d’ahir, l’Eibar recupera la segona posició a la classificació només superat per l’Almeria. «Ara ens toca descansar, recuperar i pensar en el partit de Copa contra el Gernika», deia Garitano al final del partit. El tècnic donarà minuts als menys habituals a la Copa.