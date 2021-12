És evident que la Copa del Rei «no arriba en el millor moment» per al Girona, però no hi ha cap més remei que afrontar-la amb «l’equip més competitiu» possible. Això sí, «pensant en dilluns i sabent que la Lliga és el més important». Míchel Sánchez ho té clar. L’equip ha sortit ben d’hora aquest matí en direcció Puertollano, on aquest vespre jugarà la primera eliminatòria del torneig davant el Calvo Sotelo, de la Segona RFEF, a l’estadi El Cerrú (20.00 h, Footters).

Tenint en compte l’allau de baixes que pateix el primer equip, amb els lesionats Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Valery Fernández, Ramon Terrats, Óscar Ureña, Darío Sarmiento i Borja García, el tècnic només ha pogut donar descans a tres futbolistes: Cristhian Stuani, Bernardo Espinosa i Jairo Izquierdo. La resta també acumula molts minuts de competició, però la majoria no tindrà cap més opció que participar perquè, d’acord amb el reglament de la Federació, només hi podrà haver quatre jugadors del filial a l’onze titular. I aquí és on tindrà el principal problema Míchel. Sobretot, sabent que Arnau Martínez encara no té fitxa del primer equip. «Ho tenim present, però haurem de mesurar-ho bé i estar atents perquè no volem equivocar-nos amb cap canvi tàctic. El més segur és que n’hi hagi quatre (del filial) al camp», va dir. Sense davanters, Dawda Camara té tots els números de ser titular. Qui segur que tindrà l’oportunitat és Adrián Ortolá. El porter alacantí va arribar el passat mercat d’hivern i encara no ha debutat amb el Girona: «Està entrenant molt bé i jugarà. S’ho mereix. Sap que ha d’esperar perquè la porteria té continuïtat i Juan Carlos ens dona seguretat».

Una prova per reforçar la idea

A part de voler passar l’eliminatòria, Míchel aprofitarà el partit a El Cerrú com a «prova per seguir treballant la idea». «Servirà per reforçar conceptes. Considero que estem bé, però encara no ens arriba perquè no hem fet el salt de qualitat. Hem de donar una altra volta de rosca a la idea. Necessito que jugadors com Samu, Borja i Baena donin un plus i aportin més en atac, que Stu segueixi fent gols i que Nahuel es recuperi. No vam ser inferiors al Tenerife ni a l’Eibar i tot i així vam perdre, igual que sent superiors contra l’Osca. Jo també assumeixo la culpa. Per estar en play-off o ascens directe hem de fer un pas més. Tinc una plantilla per estar més amunt que el desè», va explicar.

A Puerollano, els gironins trobaran un rival que no passa pel seu millor moment i se situa en descens a la Segona RFEF. Pel que fa als pressupostos, un club no té res a veure amb l’altre. Però això no significa que el Calvo Sotelo intenti «donar la sorpresa». «L’hem analitzat i és un equip amb 4-2-3-1. Per banda esquerra, a la mitjapunta, té jugadors de qualitat. Espero un partit complicat, a eliminatòria única i haurem de plantejar-lo com a tal. Hi haurà molta exigència. Necessitem una bona versió perquè volem seguir en la competició», va assegurar.

En aquest sentit, el tècnic va comentar que «la Copa m’agrada, és divertida»: «Guanyar-la, ara per ara, és una utopia, però si passes eliminatòries, pots trobar-te que vingui un gran equip a Montilivi i que l’afició disfruti».

El moment personal de Míchel

Cinc mesos després de fitxar pel Girona, Míchel va reconèixer que «soc feliç aquí, però el meu somni és estar a Primera amb el Girona». «No puc estar tant satisfet com voldria perquè som desens amb 24 punts. La mitjana de salvació són 50, queden tres partits per acabar l’any i encara no l’hem aconseguit. No som on volem i no m’agrada. Al desembre podem millorar», va afegir.