La Lliga ha anunciat aquesta tarda que el partit que enfrontarà el Girona amb el Burgos CF a Montilivi es jugarà finalment el divendres 17 a les nou del vespre. La setmana passada el duel havia quedat fixat pel dissabte 18 a les quatre (16:00), un horari força atractiu per a l'espectador. Tanmateix arran del sorteig de Copa que ha aparellat els gironins amb l'Osca, el matx s'ha avançat un dia per ajustar els horaris de les dues competicions. Cal recordar que el Girona jugarà el dissabte abans a Eivissa i entremig hi haurà el partit de Copa al camp de l'Osca. És per això que, molt probablement, el duel a l'Alcoraz sigui el dimarts 14.