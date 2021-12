El Girona ha fet debutar 24 jugadors del filial les últimes cinc temporades

Païts els cops dels dos ascensos frustrats consecutius, des de Manchester, on el City Football Group, un dels propietaris del Girona té la seu, la satisfacció amb el moment de l’equip és màxima. No tant per la trajectòria a la Lliga, que de mica en mica s’està acostant a les posicions capdavanteres i ja és a tres punts de les places de play-off, sinó sobretot per veure com tota la feina feta en l’àmbit del planter està donant fruits. Jugadors com Valery Fernández, Arnau Martínez, Ramon Terrats o Ibra Kebé estan més que consolidats al primer equip i, ara, arran de l’allau de baixes que pateix l’equip, a Míchel no li ha tremolat el pols a l’hora de recórrer al filial i donar protagonisme a més nanos del planter. Tant és així que aquesta temporada ja han participat set joves del filial amb la primera plantilla (Ureña, Gabri, Sala, Artero, Dawda, Monjonell i Sulei). El resultat de la bona feina a l’Acadèmia es va poder comprovar abans-d’ahir a Puertollano, on els joves del planter no només van demostrar que poden ser titulars sinó que van ser els encarregats de decidir el partit i Dawda, Artero i Monjonell fins i tot van marcar.

A l’espera de si es decideixen a executar l’esperada Ciutat Esportiva, que és el projecte estrella, els propietaris del Girona, City Group, Marcelo Claure i Pere Guardiola han mantingut sempre que una de les principals potes a Girona és el planter. D’ençà de la seva arribada s’ha potenciat substancialment l’Acadèmia amb l’impuls del Girona B i la projecció de la residència de Les Hortes per a joves talents. D’allà n’han sortit alguns dels joves valors que actualment són a la primera plantilla com Arnau o Kebé. Vet aquí la satisfacció del City Group de veure com amplia la seva nòmina de joves jugadors professionals amb un producte de proximitat pel qual no s’ha hagut de pagar traspàs. Des de les temporades a Primera, el Girona ha fet debutar amb el primer equip 24 jugadors. Alguns han desaparegut de la mateixa manera que van aparèixer, uns quants van tenir més oportunitats sense arribar a consolidar-se, mentre que d’altres, s’han establert al primer equip convertint-se en peces clau com ara Arnau, Terrats, Valery o Kebé. Les aparicions d’Artero, Dawda, Sala o Suleiman poden ampliar aquesta nòmina però encara necessiten més partits per demostrar-ho. Sens dubte, dels jugadors del planter que es van estrenar amb el primer equip, el que ha fet més carrera és Pedro Porro. L’extremeny va debutar a la Copa al camp del Llevant abans de fer el salt a Primera amb 18 anys. Després d’un any al Valladolid ha explotat a Portugal i ja és internacional absolut per Espanya. La resta de valors que han anat traient el nas aquests darrers anys no han tingut tanta sort. De fet, llevat dels que continuen al Girona, cap competeix actualment al màxim. Soni, Andzouana i Paik juguen a Primera de Grècia, Eslovàquia i Corea del Sud amb l’Asteras Tripolis, el Dianjska Streda i el Jeonbuk Hyundai respectivament. A partir d’aquí, Gonpi i Montes són els que juguen més amunt (1a RFEF) amb el Cornellà i Albacete, mentre que la resta ho fan a 2a RFEF: Pachón (Las Palmas Atlètic), Carlos Martínez (Terrassa), Turmo (Don Benito) o 3a RFEF: Jandro Sánchez (Granollers). Diaby no té equip després de ser rescindit pel Burnsley arran de donar positiu per dopatge. un partit per a la història. El Girona va fer jugar cinc jugadors del filial a més a més de Kebé i Juncà. 1 Dawda va marcar un gol i provocar un penal 2 Suli va oferir bons minuts a la represa. 1 Sala va ser titular per primer cop. 4 Artero va completar els noranta minuts i va marcar. 5 Primer partit de Monjonell aquesta temporada. F