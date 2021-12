Després de complir amb bona nota l’expedient a Puertollano i superar el Calvo Sotelo per un clar 1-5, el Girona esperava rival per a la segona ronda ahir al migdia. Les opcions estaven molt marcades i estava força clar que el rival seria un equip de Segona Divisió. Les opcions que toqués enfrontar-se a un club de Primera RFEF existien però eren mínimes. De fet, només 4 dels 20 equips de la Lliga Smartbank van quedar aparellats amb rivals de categoria inferior. L’atzar va determinar que el Girona s’hagi d’enfrontar a l’Osca, a domicili, en aquesta segona ronda de la Copa que es disputarà entre el 15 i el 16 d’aquest mes. En aquest sentit i pel que fa a l’horari del partit a l’Alcoraz, serà el dimarts 14 al vespre (20:00, Footers).

D’aquesta manera, el Girona es tornarà a veure les cares amb l’Osca dos mesos després de la victòria dels aragonesos a Montilivi a la Lliga (1-3) i amb prou feines quinze dies abans del duel, també de competició regular, entre ambdòs equips de la segona volta a l’Alcoraz fixat pel 2 de gener.

Els partits entre el Girona i l’Osca a la Copa van camí de ser un clàssic aquests darrers anys. De fet, aquest serà el tercer cop que s’enfronten en les últimes deu temporades. L’any de l’ascens a Primera (2016-17), els gironins van quedar eliminats per l’Osca després de perdre a l’Alcoraz a partit únic per 1-0. Ferreiro (m.87) va ser el botxí dels de Pablo Machín, que es van poder centrar ben aviat en la Lliga. Uns anys abans, el curs 2010-11, l’Osca també va barrar el pas al Girona, en aquest cas a Montilivi per penals després de l’1-1 final (gols de Despotovic i Robert García). A la tanda, el serbi va fallar el seu penal i Luis Helguera va marcar el definitiu (3-5).