La Federació de Penyes del Girona FC s'ha queixat a LaLiga dels horaris dels partits del Girona aquesta temporada. Per mitjà d'un comunicat que ha fet arribar a l'organisme, la federació mostra el seu malestar, ja que el club blanc-i-vermell "està jugant amb un percentatge superior al 30% els partits en dilluns".

L'entitat, a més, assegura que jugar en dilluns "és altament perjudicial per a l'aficionat, especialment per als nens i nenes que no poden assistir per raons evidents".

També assegura que "un partit en divendres o dilluns fa inviable que viatgin les aficions" i, d'aquesta manera, "crear una bona relació entre penyes de l’estat per crear sinergies conjuntes".

Finalment, la federació demana a LaLiga "un repartiment més equitatiu dels horaris, i evitar, especialment, posar partits en divendres o dilluns".