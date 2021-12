Míchel insisteix en la necessitat d'acabar la primera volta com més amunt millor i defineix que la clau per imposar-se al Leganés demà a Montilivi (21h) és aconseguir que se senti incòmode sobre el terreny de joc, a partir de domini de joc i de pilota. Ha destacat que el Leganés es tracta d'un equip fet "per ascendir i per lluitar per tot" i que venen d'una bona dinàmica de resultats, sobretot a camp contrari. Pel que fa al Girona, assegura que venen de guanyar en Copa, amb una molt bona actuació dels joves, però que en Lliga "falta ser un equip guanyador" i millorar especialment l'agressivitat defensiva en la situació de tres quarts.

Pel que fa a efectius, Míchel ha apuntat que a banda de les lesions de llarga durada -Ramon Terrats, Borja García i Darío Sarmiento- el Girona recuperarà demà Valery. D'altra banda, Nahuel Bustos ha completat avui l'entrenament amb l'equip, però encara és dubte per demà. Amb qui no podrà comprar el tècnic blanc-i-vermell és amb Ureña i Pablo Moreno, ni tampoc amb Ibrahima Kébé i David Juncà, per sanció. A més, Míchel ha afegit que considera Artero avui dia jugador de la primera plantilla. Pocs minuts abans de començar la roda de premsa el CD Leganés ha informat que s'han detectat 9 casos positius de Covid-19 en el primer equip, tres d'ells jugadors. En un principi, sembla que el partit es jugarà amb normalitat i Míchel ha assegurat que el Girona treballa amb la previsió de disputar demà el partit a Montilivi. El Leganés detecta nou positius per covid un dia abans de jugar a Girona