El Girona rep avui a Montilivi (21h) un equip «fet per ascendir i lluitar per tot», en paraules de Michel Sánchez, el seu entrenador. El tècnic madrileny va assegurat que tot i les baixes, la recent derrota contra l’Eibar i el calendari d’aquest mes de desembre que acumularà 4 partits en 11 dies, la dinàmica del Girona és bona. Va insistir que poden ser un «equip guanyador», però que per fer-ho, han d’aconseguir fer sentir incòmode al rival i fer una passa endavant en agressivitat defensiva, que es tradueixi en menys oportunitats per l’adversari de torn.

LES BAIXES

«Recuperem Valery, però seguim amb les baixes de Darío, Borja, Ureña i les sancions de Juncà i Kébé. Pablo Moreno també està lesionat, tot i estar malalt. Nahuel ha fet l'entrenament i s'ha trobat bé, però ja es veurà. És una bona notícia perquè creiem que al final podrem comptar amb ell».

EL RIVAL

«El Leganés em sembla un equip fet per ascendir i lluitar per tot. Ve d’una bona dinàmica, d'aconseguir bons resultats i espero un partit molt difícil. Nosaltres venim de guanyar a la Copa, però de perdre a la Lliga, i la sensació que tenim i que hem transmès als jugadors és que en joc som un equip molt bo, però ens falta ser un equip guanyador. Per aconseguir això, hem de fer sentir incòmode al rival i crec que això encara no ho hem aconseguit. Parteix de la fase defensiva, hem de ser molt més agressius, concedir molt menys. Si ho aconseguim, crec que podem ser un dels equips que estigui a dalt. Si no, ens costarà. He vist el partit de l'Eibar dues o tres vegades i la primera part m'encanta, però concedim tres o quatre situacions de finalització al rival que si volem ser un equip guanyador no podem concedir. Aquesta mentalitat l'hem de canviar. Necessitem que el Leganés a Montilivi se senti molt incòmode».

CASOS DE COVID AL LEGANÉS

«Hem parlat amb el metge per conèixer el protocol i estem a l'espera. Imagino que es faran proves i veurem la repercussió i les possibilitats que hi ha que el Leganés pugui viatjar. Ara mateix nosaltres ens hem de centrar en el partit. Creiem que es jugarà i si no hi ha risc de contagi i es fa el pas endavant de jugar, serà perquè la situació sanitària ho permet. Nosaltres, tot i que també tenim baixes, volem jugar, i no pel que fet que ells vinguin amb baixes, sinó que tindrem un calendari molt ple. És un partit a casa i fins dissabte no tornaríem a jugar».

PUNTS A CASA

«El Leganés és el sisè equip de la categoria amb més punts fora i, en canvi, no ha obtingut tan bons resultats a casa, tot i venir d'una victòria. Tinc la confiança, però, que nosaltres també arribem en un bon moment, amb una dinàmica positiva i hem de fer una passa endavant. Aconseguir que el rival hagi de fer moltes coses bé per tenir una oportunitat de gol, que és una sensació que en els darrers partits no he tingut. Contra el Cartagena el partit és molt bo, però tenen dues o tres ocasions amb l'1-0 a favor nostre que no podem permetre. Volem dedicar una victòria a la nostra afició. Tornem a jugar en dilluns, faran l'esforç de venir i els hi hem de tornar la confiança amb un bon partit».

PASSA ENDAVANT EN DEFENSA

«Quan comences la pretemporada i li dius als jugadors que vols ser un equip protagonista, que tingui la pilota i que ataqui, el jugador focalitza això. Hem de recuperar la fase defensiva. Volem un equip que vagi endavant, que sigui protagonista en el joc, tant a la fase ofensiva com defensiva. Hi ha hagut fases, sobretot al principi, que no arribàvem a porteria i ara som un equip que genera ocasions i tenim gent que fa gol, però no podem encaixar 4 gols. El Cartagena va tenir opcions d'empatar el partit, tot i que la primera part va ser potser la millor que hem fet aquesta temporada, i no ens pot passar. Això ho ha de tenir clar Juan Carlos, Ortolá, Stuani, Samu... tots. Aquest canvi de mentalitat costa, però l'hem d'aconseguir».

4 PARTITS EN 11 DIES

«Em sembla una situació delicada per com està la plantilla. És possible que recuperem Ureña i Moreno és dubte. Borja i Darío segur que no. Així i tot, tenim jugadors joves que han fet una passa endavant i tenim molta confiança en ells. Per mi Artero, ara mateix, és un jugador de la primera plantilla, perquè s'ho està guanyant, però necessito que ho segueixi fent. No tirarem la Copa i això no va de posar els jugadors que no vull per la Lliga. En futbol el prestigi es guanya amb feina constant i sense tenir dies dolents, però el prestigi es perd en un dia, i jo no volia que es perdés el prestigi del Girona. Tampoc vull perdre demà el que hem guanyat en tres mesos de feina. L'exigència va cada dia més amunt i estic molt content del partit de dijous. Els jugadors joves van fer molt bona feina, perquè no és fàcil anotar cinc gols contra ningú, i ho vam fer amb un molt bon partit. Després van sortir de la banqueta Aleix i Baena, en teoria titularíssims, mitja hora i a totes. No vull que ho facin d’una altra manera. No podem permetre'ns perdre el prestigi en cinc minuts. Són quatre partits en onze dies, però posarem un equip competitiu a cada duel i anirem partit a partit. Ara de moment el més important és el pròxim i volem els tres punts amb la nostra afició, i tancar la primera volta com més amunt millor».