Un altre dilluns, i ja en va mitja dotzena, els tres últims de manera consecutiva, el Girona es vestirà de curt per intentar sumar tres punts que l’ajudin a tancar ben aviat una primera volta de manera prou digna tot i el munt d’obstacles que ha hagut d’afrontar des que a l’agost començava la temporada. Rep el Leganés, un dels grans de la categoria. Rival amb majúscules per plantilla i pressupost, però al que li ha costat un munt trobar la regularitat en el que portem de curs. Sembla que amb Mehdi Nafti han arribat els resultats i es comença a mirar cap amunt. Però es presentarà a Montilivi escapçat pel coronavirus, que no dona treva. Té a nou membres de la primera plantilla afectats i aïllats; tres d’ells són futbolistes. Tot i els dubtes inicials, sembla que el partit es jugarà, perquè l’equip madrileny té prou jugadors del primer equip a disposició, com marca la normativa. Baixes i més baixes. A banda i banda. Per lesions, per sancions, i pel virus. Té el que té Míchel, que va amb el que pot. Algunes peces més té Nafti a la seva disposició, però la situació tampoc és per llançar coets. Ahir, nou positius a Butarque. Tots aïllats i en teoria, sense greus complicacions de salut. Cap nom a escena, però veient la convocatòria visitant, sembla clar que es tracta de Rubén Pardo, Sabin Merino i Recio. Se sumen a Jon Bautista, Fede Vico i a un vell conegut com ho és el panameny Yoel Bárcenas. Tampoc estaran disponibles.

A Girona, la situació també és la que és. No hi ha positius, per fortuna, però sí baixes i no pas poques. De notícies n’hi ha de bones i també de dolentes. Ibrahima Kébé va veure la cinquena targeta groga a Eibar, on va ser expulsat David Juncà. Estan descartats. Continuen fora de combat Terrats, Borja García, Sarmiento, Pablo Moreno i Ureña. No és pas tan dramàtic com sembla l’escenari perquè per fortuna, Míchel recupera algun efectiu. Juanpe, que no va jugar a Ipurua per sanció, torna i serà titular en la ja habitual defensa de tres amb Bueno i Bernardo fent també de centrals. Valery ha deixat enrere la lesió i també està disponible. S’hi podria sumar Nahuel Bustos, absent a Puertollano per un problema físic. Si l’argentí ha fet net, el Girona disposarà de 14 futbolistes del primer equip, a banda d’un Arnau Martínez que també ho és tot i tenir un dorsal que va més enllà del 25. Pocs, pel que tocarà, una setmana més, comptar amb el jovent del filial. Noms com els d’Artero, Dawda o Álex Sala, entre d’altres, tornaran a escena. Nova oportunitat per fer-se fort a Montilivi, on l’equip no hi perd des de fa unes quantes jornades, i hi ha guanyat els dos últims partits de manera consecutiva. També per mirar cap amunt i per fregar les posicions de play-off, llunyanes fins fa quatre dies i cada cop més a prop. Tocarà, això sí, batre el Leganés, un equip que va començar molt malament però que des que el va agafar Nafti, ara fa sis partits, no ha perdut.