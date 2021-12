Amb una de les actuacions més completes de la temporada, el Girona s'ha espolsat el fred i ha fet oblidar ben ràpid la desfeta de fa una setmana a Eibar per demostrar no només que està ben fort i còmode a Montilivi, sinó que l'escalada continua i que atrapar les posicions de dalt és ben possible si es manté aquesta línia. Davant poc més de 5.000 espectadors que han desafiat el fred, l'equip de Míchel ha superat el Leganés a l'estadi amb un doblet de Cristhian Stuani i un gol en pròpia de José Arnáiz. Una victòria tan aclaparadora com justa contra un rival amb molts noms i arguments per fer mal, però que no ha sabut superar els arguments defensius dels de casa. El play-off d'ascens es manté a només tres punts.

Si els rebots s'alien i fan que la pilota acabi entrant i Stuani no falla a la seva habitual cita amb el gol; si el VAR prefereix no complicar la vida i passar per alt un possible penal, i a més se li anul·la una diana al rival per fora de joc. Amb combinacions així, el més fàcil és que el Girona somrigui. Se'n surti. Si a tot això se li suma una dosi considerable d'intensitat, ordre defensiu i solvència a l'hora de treure la pilota jugada, es fa difícil anar per darrere en el marcador. Tots els ingredients que han acompanyat els de Míchel fins tancar el primer temps amb un esperançador 2-0. No s'ha glaçat pas el públic de Montilivi, que ha gaudit amb un equip que ha anat de menys a més i que ha sabut contrarestar les múltiples virtuts del Leganés, que tot i tenir un munt de baixes per culpa de les lesions i el virus, continua sent un equiparro es miri com es miri.

Ha costat, i no pas poc, moure el marcador. Perquè durant molta estona, el més destacat que ha passat al damunt de la gespa ha sigut el canvi de botes del porter Juan Carlos, les possessions eternes dels gironins i l'omnipresència de Bernardo, que ha forçat fins a tres còrners seguits a favor d'un Leganés que tenia en Juan Arnáiz i Lazar Randjelovic els seus homes més perillosos, encara que ha sigut Borja Garcés, a la mitja hora, el primer en provar-ho. Ningú ha sortit a fer-li falta i des de lluny, el davanter ha provat fortuna amb una fuetada col·locada que ha trobat la immillorable resposta de Juan Carlos.

Per evitar un mal major, el Girona s'ha avançat. En una acció assajada que ha nascut en un servei des de la cantonada, l'esfèrica ha caigut a peus de Samu, que ha xutat des del mitja llunya de l'àrea. La pilota s'ha enverinat i l'ha acabat desviant Arnáiz al fons de la seva pròpia porteria sense que pogués fer-hi res Riesgo. Ha sigut una de les poques oportunitats dels de casa en els primers 45 minuts, però hi ha hagut temps per a més. Primer, cacau de Lozano que ha marxat fora i abans del 2-0, un parell d'ensurts. Un gol anul·lat a Arnáiz per fora de joc i un possible penal de Jairo sobre Randjelovic, molt protestat pels jugadors del Leganés, que l'àrbitre i el VAR no han volgut assenyalar. Això, just abans que Stuani culminés una cavalcada d'Álex Baena per banda dreta fent el seu desè gol de la temporada, igualant així els números del curs passat. I això que estem encara a desembre.

Empès per la necessitat i obligat pel resultat, el Leganés ha fet el pas endavant que s'esperava només tornar dels vestidors. Ha endarrerit metres el Girona, que ha mantingut la calma tot jugant la pilota des del darrere, però que ha perdut minuts de possessió a favor d'un rival que, tot i així, no ha trobat massa arguments ofensius tret d'un xut a fora d'Arnáiz i un cop de cap de Borja Garcés que no ha entrat per ben poc. Això ja era al 74 i una desena de minuts abans, el partit hauria pogut quedar dat i beneït si l'àrbitre, a instàncies del VAR i després d'uns minuts d'espera, no hagués anul·lat un gol de Baena per fora de joc.

Sí que ha acabat pujant en el marcador el cop de cap de Cristhian Stuani. Rematada marca de la casa, imposant-se per alt al seu marcador, per batre Riesgo amb un quart d'hora per davant i el que es volgués afegir. Un gol que ha vist ja des de la gespa l'escalenc Valery, que ha substituït Jairo, cap a la banqueta amb molèsties. També hi ha hagut temps per donar minuts a Artero i Àlex Sala, més talent del planter que va treient el cap amb el primer equip.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Valery, min. 72), Pol Lozano (Àlex Sala, min. 85), Aleix Garcia, Álex Baena (Nahuel Bustos, min. 85), Samu Saiz (Artero, min. 80) i Stuani

LEGANÉS: Riesgo, Palencia, Bruno, Sergio González, Javi Hernández, Luis Perea (Diego García, min. 77), Gaku, Juan Muñoz (Doukouré, min. 77), Randjelovic (Naim, min. 56), José Arnáiz (Avilés, min. 85) i Borja Garcés (Cissé, min. 85)

GOLS: 1-0, José Arnaiz, en pròpia (min. 32); 2-0, Stuani (min. 45+2); 3-0, Stuani (min. 76).

ÀRBITRE: Prieto Iglesias (comitè navarrès). Ha amonestat Bruno (min. 26), Borja Garcés (min. 28), Luis Perea (min. 59), Sergio González (min. 60), Javi Hernández (min. 78).

VAR: Vicandi Garrido (comitè basc)

ESTADI: Montilivi, 5.190 espectadors.