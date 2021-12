«Contentíssim» estava Míchel Sánchez amb el seu equip, després de superar el Leganés en el que, al seu parer, va ser el partit «més seriós» i amb «més contundència» dels gironins. El resultat i la imatge fan que el tècnic no li posi sostre als seus. Això, sempre que siguin capaços de mantenir aquesta línia ascendent. «El treball ha sigut espectacular, amb i sense la pilota. L’equip, a aquest nivell podem estar tranquils que farem un gran any. Era un partit molt difícil i l’hem solventat amb bon joc, sent contundents i també complets», valorava. Va recordar que el Leganés «venia de fer cinc o sis partits molt bons i que amb Mehdi Nafti no havia perdut. Per això, al vestidor havia calat la idea que el partit era «una prova de foc molt important» després que l’Eibar, uns dies enrere, «ens posés al nostre lloc». Però la cosa va sortir bé. «Jugant així podem anar molt més amunt, aquesta és la sensació que m’han transmès els jugadors». Mantenia aquesta idea en una altra declaració: «No sé fins a on podem arribar. Això ho dirà la continuïtat que li donem a tot això. Aquest equip encara ha d’anar a més».

Girona 3-0 Leganés: la recepta per a enlairar-se Malgrat confessar que «en general tots han estat molt bé» sense voler individualitzar en un primer moment, va acabar subratllant el paper d’Arnau Martínez i Baena. «M’han semblat d’un altre nivell. D’estar un pas per davant en aquesta categoria. Arnau té 18 anys i s’ha de veure com controla la pilota, llegeix el joc, té presència i posa pilotes de gol. Ell i Baena han fet una banda dreta brutal. Els apreto molt en els entrenaments, sobretot a Arnau, que té un talent brutal per entendre el joc i el que no pot fer és aturar-se aquí». També va aplaudir el treball defensiu d’Aleix Garcia i el «compromís» de Samu Saiz, de qui va dir també que «encara ens podria donar una mica més. Jo li dic que si estem a vuit punts de l’ascens directe és per culpa seva. En el bon sentit de la paraula, això sí». L’habitual missatge cap al 10 per intentar buscar-li les pessigolles. N’hi havia més. «En el joc ja juguem al que volem. El que ens faltava era l’aspecte defensiu, l’agressivitat, que el rival de torn no se senti còmode. És el nivell que hem de donar. Als jugadors els parlava del Manchester City, del Reial Madrid... Conjunts que, quan fan les coses bé, són molt difícils de batre. Nosaltres som un bon equip jugant, però en defensa estem lluny de ser un gran equip. Això els deia. Però m’han demostrat que poden fer-ho».