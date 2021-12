Va dir Míchel fa unes setmanes que el repte al final del primer terç de Lliga era acabar fora de les posicions de descens. Parlar ara de la possibilitat de perdre la categoria fins i tot pot semblar una bogeria. La realitat és però, que l’equip no fa tant no trobava la tecla i estava encallat en les posicions vermelles. La reacció de l’equip a partir de la victòria a Miranda de Ebro (1-2) no s’atura i ahir l’equip va confirmar que la desfeta a Eibar (4-2) havia estat un petit accident. Amb el triomf contra el Leganés, el Girona ha sumat 19 punts dels darrers 27 i continua a tres de la sisè lloc.

Míchel ha trobat la tecla i el Girona cada dia està més còmode. Tant a fora, amb victòries importants a Miranda, Fuenlabrada o Sant Sebastià, entre altres, com a Montilivi, on ahir l’equip va sumar el tercer consecutiu. El 9 de 9 contra Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0) i Leganés (3-0) ha disparat les sensacions positives d’un Girona que cotitza a l’alça. A dos partits per tancar la primera volta, dissabte a Eivissa i el divendres següent contra el Burgos, els de Míchel tenen l’oportunitat d’acostar-se encarar més a l’objectiu del play-off, el repte marcat pel tècnic pel segon terç de Lliga.