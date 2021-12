El Girona s’enfronta aquest dissabte a l’Eivissa (16 h) amb la moral ben alta després de l’últim triomf contra el Leganés a Montilivi (3-0). Els de Míchel Sánchez han tingut pocs dies de preparació, però el tècnic està satisfet amb el treball de tot l'equip per intentar "donar continuïtat en el joc". Óscar Ureña estarà de baixa com a mínim dos mesos més, després de patir una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que el deixarà fora de combat entre 10 i 12 setmanes. "Té una progressió molt bona, però s'ha posat massa pressió. Ha de tenir més tranquil·litat. És una baixa dolorosa perquè entrena molt bé i havia tingut impacte", ha dit Míchel. Juncà i Kébé tornen a estar disponibles un cop complerta la sanció.

LA BAIXA D'UREÑA

"L'Óscar és un noi que ha tingut una progressió molt bona, però s’ha posat massa pressió. Ha d’anar més a poc a poc en el seu procés de ser futbolista. Ha de tenir tranquil·litat. Va lesionar-se en el rondo d'entrenament i això que encara no teníem previst que competís. Ha de saber que li queda molt recorregut per davant i que es posarà bé. És una baixa dolorosa perquè entrena molt bé i ha tingut un impacte".

❗️ COMUNICAT MÈDIC I



Óscar Ureña ha patit una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta.



Es preveu un temps de baixa d'entre 10 i 12 setmanes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) 9 de diciembre de 2021

LA COPA A OSCA

"El més important és el partit d’aquesta setmana. És en el que ens fixem i tenim els ulls posats. La Copa vindrà després. Tenim sis partits en sis dies, però creiem que hem d’anar partit a partit".

POL LOZANO

"Tot l’equip entrena molt bé. En Pol ha sortit titular a tots els partits des que està recuperat i està fent un pas endavant. M’agrada molt com entrena l’equip. Volem tenir continuïtat en el joc de l’equip. I això va per en Pol, Ibra, Baena... Està donant nivell. Tots tenen el seu espai i moment de glòria. Necessitem a tothom per ser un equip que pugui lluitar per estar a dalt".

L'EQUIP

"Tenim les baixes de Darío, Borja, Oscar, Ramon i Pablo. Tot el món està bé".

EIVISSA I BURGOS

"Nosaltres juguem per a l’afició. Volem que se sentin molt orgullosos del joc de l’equip i representats dins del camp. S’ha d’anar partit a partit i són molt difícils els dos que venen. L’Eivissa és un equip que juga molt bé a futbol. Que siguin dos equips que han ascendit no vol dir res perquè estan en bon moment. Volem ser un equip que estigui a dalt de tot i per això hem de tenir continuïtat en defensa com en l’últim partit. Si som capaços de fer-ho, pujarem a la classificació. Va per aquí. Volem dues victòries. A més, són tres partits difícils per finalitzar l’any".

L'EIVISSA

"És el tercer equip amb més possessió i haurem de treure’ls la pilota. Tenen les idees molt clares. El partit ha de ser més obert perquè es produeixen poques coses i necessitem que en passin moltes".

GIRONINS A CAN MISSES

"Agraeixo que facin l’esforç.Tant de bo puguem retornar-los-ho amb un triomf. Montilivi és clau per nosaltres i noto molt el seu suport".

EL MERCAT DE FITXATGES

"Encara no hi he pensat. Tenim continuïtat en el dia a dia i en Quique sap les necessitats de l’equip. Estem molt contents amb tothom. A més, recuperarem jugadors. Sempre es poden millorar tots els equips, però estem feliços amb el que tenim. Tot el que es pugui reforçar per millorar, ho farem. En això estic content perquè tinc un bon equip de treball al darrere".