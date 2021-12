Parlar de Miguel Ángel Cifuentes és fer-ho d’un jugador important en el passat més recent de la del Girona. Cifu va ser un dels protagonistes de l’històric ascens a Primera Divisió. El carriler andalús forma part de la plantilla d’escollits que van entrar a la història del club, on també hi era el davanter canari Cristian Herrera. Tots dos juguen ara a l’Eivissa i dissabte es retrobaran amb el seu exequip. També ho farà Germán Parreño, que va ser el porter suplent d’Isaac Becerra la temporada 2016-17.

Parreño, de 28 anys, és l’únic que és titular indiscutible a l’Eivissa. A Montilivi es va trobar amb un Becerra indiscutible i només va poder disputar un partit de Copa al camp del Nàstic. Per la seva banda, Cifuentes sol alternar titularitats amb suplències d’extrem dret. Molt estimat per l’afició, Cifuentes va disputar 66 partits i va fer un gol amb la samarreta del Girona. Herrera en va jugar 55 i va marcar 9 gols. Tots dos han fitxat aquest estiu per l’Eivissa.