Óscar Ureña haurà d’esperar una mica més per demostrar de què és capaç amb el primer equip. El jove extrem figuerenc es trobava en la recta final de la recuperació de la seva recaiguda, però ha tingut un nou contratemps després de patir una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta mentre entrenava amb el grup. En conseqüència, estarà de baixa entre 10 i 12 setmanes i no reapareixerà com a mínim fins a finals de febrer. «L’Óscar és un noi que ha tingut una progressió molt bona amb nosaltres, però s’ha posat massa pressió. Ha d’anar més a poc a poc en el seu procés de ser futbolista. L’impacte que ha tingut amb l’equip ha estat molt bo, tot i que ha de tenir tranquil·litat. Ha tingut mala sort perquè li va passar en el rondo d’entrenament i això que encara no teníem previst que competís aquesta setmana perquè veiem que no estava del tot bé. Ha de saber que li queda moltíssim recorregut per davant, això és un contratemps i es posarà bé. Des de la tranquil·litat. És una baixa dolorosa perquè és un noi que entrena molt bé i ha tingut un impacte ràpid amb l’equip. Ens dol perdre’l per tant temps, encara que també li servirà d’experiència per ser més fort en el futur. Un futbolista de 18 anys no ha de córrer gaire. L’esperarem i serà un jugador que donarà un pas endavant com ja havia fet», va dir Míchel Sánchez al respecte. Abans de lesionar-se per primer cop, Ureña va irrompre amb força des que va estrenar-se en el primer partit de Lliga amb el Girona. De moment, ha jugat 9 partits amb més de 320 minuts.

«No volem llençar cap competició» Borja i Sarmiento avancen D’altra banda, Borja García i Darío Sarmiento avancen favorablement de les seves respectives recuperacions. Tenint en compte que el Girona juga l’últim partit de l’any el dia 17 contra el Burgos, és molt probable que reapareguin a principis de gener. Mentre que Ramon Terrats i Pablo Moreno hauran d’esperar més.