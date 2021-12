A partir de demà, el Girona afrontarà els tres últims duels que li queden d’aquest 2021 abans de començar les vacances de Nadal. Ho farà en només sis dies en els quals l’exigència haurà de ser màxima si vol tenir la talla tant a la Lliga com a la Copa del Rei. I, per això, Míchel Sánchez va dir ahir que aniran «partit a partit» perquè tots ells seran «difícils». El primer serà davant l’Eivissa a Can Misses (16 h), on s’hi desplaçaran més d’un centenar d’aficionats. Amb l’objectiu de pujar esglaons a la classificació i lluitar per estar a dalt, els gironins intentaran donar «continuïtat» al joc que van protagonitzar en l’últim triomf contra el Leganés (3-0). «És el tercer equip amb més possessió i haurem de treure’ls la pilota perquè té les idees molt clares, fent que passin moltes coses al camp», va alertar el tècnic sobre el rival.

L'EQUIP

«Tenim les baixes de Darío (Sarmiento), Borja (García), Óscar (Ureña), Ramon (Terrats) i Pablo (Moreno). Tota la resta està bé».

L'ONZE I LA COPA

«El més important és el partit d’aquesta setmana. És en el que ens fixem i tenim els ulls posats. La Copa vindrà després, igual que l’últim partit de Lliga. Tenim tres partits en sis dies, s’ha de tenir en compte, però creiem que hem d’anar partit a partit. Després d’Eivissa, sabrem amb quins jugadors podrem comptar per la Copa. No li prestem atenció al partit de Copa perquè volem seguir amb nivell a la Lliga per ser un equip que pugui lluitar per estar als llocs de dalt».

POL LOZANO

«Tot l’equip entrena molt bé. Després de la lesió, en Pol ha sortit de titular a tots els partits, fins i tot a la Copa, i està fent un pas endavant. És una alternativa més, però m’agrada com entrenen tots els jugadors. Volem tenir continuïtat amb el joc de l’equip. I això amb en Pol, Ibra, Baena, Aleix, Borja i Ureña quan es recuperin... Tots són importants. En Pol ara està jugant i està donant nivell. Tots tenen el seu espai i moment de glòria per ser titulars, que és el que volen. Necessitem a tot l’equip per aquestes dues competicions, no en volem llençar cap».

EIVISSA I BURGOS

«Nosaltres juguem per a l’afició. Volem que se sentin molt orgullosos del joc de l’equip i representats dins del camp. S’ha d’anar partit a partit i són molt difícils els dos que tenim per davant. L’Eivissa és un equip que juga molt bé a futbol. És un partit complicadíssim. Que siguin dos equips que han ascendit no vol dir res perquè estan en bon moment. Només penso en l’Eivissa, juguem fora de casa i volem ser un equip que estigui a dalt de tot. Per això, hem de tenir continuïtat en defensa com en l’últim partit. Si som capaços de fer-ho, pujarem a la classificació. Va per aquí. Volem que siguin dues victòries, però hem de competir cada partit. Tant de bo que estiguem més amunt si seguim amb aquest nivell de joc. Hem de demostrar-ho. No seran pedres fàcils en el camí, al contrari».

L'EIVISSA

«És el tercer equip amb més possessió i haurem de treure’ls la pilota. Per mi Carcedo fa un treball tàctic espectacular, ha estat amb Emery molt temps de segon entrenador i té les idees molt clares. Marquen i encaixen poc, així que haurem de fer que el partit sigui més obert perquè es produeixen poques coses i necessitem que en passin moltes. Per això, haurem de ser un equip protagonista».

NO ENCAIXAR

«La porteria a zero l’hem mantingut en pocs partits, tant a fora com a casa. És un hàndicap. Hem de donar continuïtat al joc defensiu i viatjar junts perquè som un equip que està generant. Si som capaços d’ajuntar-nos i fer que el rival pateixi i se senti incòmode, serem un equip que lluiti per estar a dalt de tot.

L'AFICIÓ A CAN MISSES

«Agraeixo que facin l’esforç d’anar a Eivissa. Són molt importants i espero tornar-los-ho amb un triomf. Montilivi és clau per nosaltres. Estem molt orgullosos de com ens empenta l’afició. Noto la seva estima i el seu suport per fer-nos més forts. És un punt a favor que no podem deixar de tenir».

EL MERCAT DE FITXATGES

«Encara no hi he pensat. Tenim continuïtat en el dia a dia i en Quique (Cárcel) sap les necessitats de l’equip. Està fent una feina excepcional. Estem molt contents amb tot el grup. A més, recuperarem jugadors. Sempre es poden millorar els equips, però estem feliços amb el que tenim. Tot el que es pugui reforçar per millorar, ho farem. Estic content perquè tinc un bon equip de treball al darrere».