Ha patit el Girona aquesta tarda a Can Misses. La prova? Que no ha pogut passar de l'empat davant d'un Eivissa que ha fet mèrits per puntuar (1-1). Els de Míchel Sánchez s'han avançat al marcador gràcies a un gol de penal de Cristhian Stuani, però no han sabut aprofitar l'avantatge en un partit gris en què la reacció ha arribat massa tard. Perquè el gol de Goldar per empatar ja havia pujat. En conseqüència, els gironins desaprofiten una gran oportunitat per posar pressió a la zona del play-off.

Amb la intenció de donar continuïtat al nivell de joc, Míchel ha apostat pel mateix onze titular amb l'únic canvi de Juncà al carril esquerre per Jairo. Li ha costat assimilar al Girona que no tenia la possessió. Els de les Pitiüses s'han quedat la pilota en els primers minuts, incomodant clarament als de Míchel i veient com Cifu perdonava el seu exequip amb una rematada a fora que era un gol cantat. Els gironins s'han tret un pes de sobre, sobretot després que Juan Carlos evités una ocasió de Castel amb una gran intervenció. Tot ha canviat a punt d'arribar al minut 20. I és que un penal sobre Samu ha acabat amb un gol de Stuani, infal·lible des dels onze metres. Ha reaccionat el Girona, tenint més control encara que l'Eivissa no deixava de pressionar. Aleix n'ha fallat una de claríssima amb un travesser. I això que Baena li havia posat un caramel al davant.

Tot i tenir l'avantatge al marcador, el Girona no tenia el partit allà on volia. A la segona part, Baena ha topat amb el porter Germán quan ho ha provat des de fora l'àrea. Hi havia més arribada, però seguia faltant un pas més. L'Eivissa no ho ha posat gens fàcil per fer-lo. Ho sap bé Juan Carlos, que ha hagut de treure un cacau de Javi Pérez a córner. Seguien perdonant els de Juan Carlos Carcedo. Aquest cop amb una rematada defectuosa de Castel, que l'ha pentinat. Veient el panorama, Míchel ha reforçat el mig del camp canviant Baena per Kébé. Però no n'hi ha hagut prou. Un gol de Goldar ha servit per fer pujar l'empat (min. 71). Samu ho ha provat amb un xut llunyà que ha atrapat Germán. Han fet un esprint els gironins al tram final per trobar el segon gol amb ocasions de Valery o Stuani, que ha tingut l'última en una acció de córner. Però ha arribat massa tard i s'ha hagut de conformar amb l'empat.

FITXA TÈCNICA

Eivissa: Germán, Goldar, Gálvez (Rubén, min. 78), Juan Ibiza, Morillas, Javi Pérez, Manu Molina (Appin, min. 78), Cifuentes (Miki Villar, min. 53), Davo (Herrera, min. 67), Nono (Bogusz, min. 53) i Castel.

Girona: Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Juncà (Valery, min. 73), Pol Lozano, Aleix Garcia, Baena (Kébé, min. 67), Samu Saiz i Stuani.

Gols: 0-1, min. 19: Stuani, de penal; 1-1, min. 71: Goldar.

Àrbitre: De la Fuente Ramos. Ha amonestat Manu Molina, Juan Ibiza (Eivissa); Stuani, Bernardo, Santi Bueno (Girona).

Estadi: Can Misses.