El Girona no ha estat sol en l'empat d'aquesta tarda davant l'Eivissa. Més d'un centenar d'aficionats s'han desplaçat fins a l'illa per donar suport als de Míchel Sánchez a Can Misses, on el conjunt blanc-i-vermell no els ho ha pogut tornar amb un triomf. Els gironins han ambientat Eivissa de bon matí i molts marxaran al vespre, aprofitant els horaris dels vols.