L’inici de campionat va generar dubtes sobre el nivell competitiu de la plantilla. Semblava que enguany el Girona estaria a la part baixa i que la lluita passava per mirar les posicions de descens enlloc de les capdavanteres. Els dubtes existien, els resultats no acompanyaven i costava guanyar els partits. On no hi havia dubtes era en el treball, la idea de joc i la mentalitat positiva que traslladava l’entrenador. Míchel sempre ha convençut en el seu missatge, s’ha mostrat tranquil, compromès i segur del que volia fer. L’equip ha sortit reforçat d’un mal inici, juga bé, guanya i està en posició favorable per mirar més cap amunt que no cap avall.

Míchel. L’arribada de l’entrenador va generar il·lusió a l’entorn gironí. El tècnic, tot i el seu curt currículum a les banquetes, ja pot gaudir de dos ascensos a Primera i amb dos clubs diferents: un amb el seu Rayo Vallecano i l’altre amb l’Osca. L’inici de campionat no va ser l’esperat, el Girona va començar malament, el joc estava lluny de l’objectiu de l’entrenador i els resultats negatius abocaven a l’equip a la zona de descens. Míchel, amb un to sempre positiu, amb la calma i la tranquil·litat necessàries per poder revertir la situació, sempre va creure en el treball col·lectiu. Va sobreposar-se a uns condicionants adversos que en forma de derrotes, manca d’encert a les àrees i sobretot de lesions importants. La derrota davant l’Osca (1-3) va fer mal a nivell classificatori però va servir com a punt d’inflexió pel que fa a la millora del joc. La modificació del sistema podria ser una de les claus, com també ho va ser la manera de construir el joc a la zona de creació. Aquell dia el resultat no va ser just però l’equip va veure que el camí era el correcte. Des d’aquella derrota l’equip ha millorat molt, els futbolistes creuen en el que fan, se senten molt segurs, el tècnic ha trobat la solució i l’equip ja torna a buscar objectius ambiciosos.

Els carrilers. Míchel va arribar amb la idea de jugar un sistema de joc 1-4-3-3. Passava per situar una defensa de quatre on els laterals fossin ofensius per buscar superioritats numèriques a bandes, per situar tres futbolistes a la zona de creació i sobretot per donar protagonisme als extrems. El tècnic ho va intentar, de fet hi va insistir provant a diversos futbolistes a les posicions de banda. El plantejament no donava els fruits esperats fins que davant l’Osca a Montilivi vam veure per primera vegada la defensa de tres centrals i dos carrilers. Un dels aspectes més importants d’aquest sistema és la posició que ocupen els jugadors de banda. Jairo a l’esquerra i Arnau a la dreta són els jugadors que hi han jugat més minuts. Jugadors que han de tenir molt bona lectura de les accions ofensives i defensives. Per atacar normalment disposen de tota la banda, necessiten buscar amplitud per aprofitar els canvis d’orientació, profunditat per poder arribar des del darrere, sorprendre i buscar centrades de mèrit. En defensa moltes vegades salten a la pressió per anar a buscar al lateral contrari alhora que els toca jugar com a laterals en una defensa de cinc quan l’equip replega. El bon rendiment dels carrilers ajuda molt a l’equip ja que permet l’alineació pel centre, a la zona de creació, de quatre jugadors, el quadrat que formen els dos pivots i els dos mitges puntes serveix per generar joc entre línies. Arnau Martínez va debutar la temporada passada rendint molt bé com a central però enguany està millorant en una posició on cada vegada juga més segur.

La parella Baena-Stuani marca diferències. La progressió d’Alex Baena és espectacular. L’arribada del jugador cedit pel Vila-real va generar expectatives. Es disposava d’un futbolista que ja estava en dinàmica de Primera Divisió. Baena té una tècnica individual de nivell, juga millor per dintre amb possibilitats de caure a la banda, se situa molt bé entre línies, té la capacitat de girar-se cap a la porteria contraria, desequilibra en la conducció, dribla superant als seus marcadors, la seva visió perifèrica permet que connecti amb els companys, assisteix i també té xut i arribada des de segona línia. Actualment Baena és el futbolista més diferencial del Girona, la seva col·laboració ofensiva permet que l’equip faci un pas endavant. El que tampoc ha perdut el seu olfacte golejador és Cristhian Stuani. El davanter, més rematador que mai, ja és el màxim anotador de la lliga. Stuani continua dominant l’àrea rival, és qui mana en les rematades i el responsable d’acabar en gol les jugades que genera l’equip. Stuani és el gol, és qui finalitza, és el matador.

Números d’ascens directe. Els resultats de les darreres 9 jornades del campionat situen al Girona com a segon millor equip de la lliga. Els de Míchel han aconseguit 6 victòries i també un empat, a part de patir dues derrotes en sortides. Aquesta dinàmica de resultats situa els gironins per darrere de l’Almeria, que amb una trajectòria impecable es consolida com a millor equip de la lliga. Toca seguir, mantenir o millorar el rendiment, consolidar l’equip a nivell defensiu per poder mantenir l’equilibri defensa-atac. Ara Eivissa i Burgos són els rivals immediats a la lliga en una setmana on també toca eliminatòria de Copa a Osca.