La millora del Girona és innegable. No ho demostren només les xifres, sent el millor equip de les darreres 9 jornades amb 19 punts de 27 possibles i el més golejador amb 18 dianes, sinó també el nivell de joc de l’equip. Tots s’entenen i confien en la idea. «Si som capaços de tenir continuïtat, pujarem a la classificació», repetia Míchel Sánchez abans de viatjar cap a Eivissa. El tècnic es mor de ganes de veure’s en posicions de play-off i ho té a tocar perquè només el separen tres punts del sisè lloc, que marca Las Palmas amb 30 -el Girona en té 27. Per atrapar-lo, serà important que els gironins aconsegueixin una victòria aquesta tarda a Can Misses (16 h/Movistar LaLiga) en funció del que facin demà els canaris i l’Oviedo.

La teoria davant d’un rival que no marca des de fa un mes és aparentment fàcil, però farà bé el Girona de no refiar-se’n. I és que com deia Míchel, l’Eivissa també és especialista en deixar la porteria a zero en partits en què «passen poques coses». Sense descans després del gran triomf de dilluns passat contra el Leganés (3-0), els blanc-i-vermells hauran de seguir demostrant la seva millor versió en el primer dels tres duels que afrontaran en els pròxims sis dies. Dimarts vinent torna a tocar Copa del Rei amb la segona eliminatòria a Osca, tot i que, per més que no es vulgui «llençar cap competició», el que de veritat preocupa i ocupa és la Lliga. Per això, sortiran amb l’onze més competitiu possible a Can Misses.

Si aposta per no repartir minuts, Míchel podria donar continuïtat a l’últim onze que va meravellar a tothom amb Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Jairo, Aleix Garcia, Pol Lozano, Baena, Samu Saiz i Stuani. L’uruguaià serà la principal amenaça a la seguretat defensiva de l’Eivissa. Sinó, també compta amb l’alternativa de Juncà i Kébé, que havien sigut titulars abans de complir la sanció i tornen a estar disponibles. Mentre que seguirà tenint les baixes dels lesionats Borja García, Sarmiento, Terrats, Pablo Moreno i Ureña, que va patir un nou contratemps i trigarà encara més a reaparèixer. A més a més, el tècnic ha inclòs a la llista de convocats els futbolistes del filial Artero, Àlex Sala i Dawda.

A Eivissa, els de Míchel comptaran amb el suport de més d’un centenar d’aficionats que han aprofitat el bon horari del partit i que els bitllets d’avió estaven bé de preu per desplaçar-se fins a l’illa.

L’Eivissa pot desencallar l’atac

Els de Juan Carlos Carcedo passen per un moment de sequera amb quatre jornades sense marcar. Els de les Pitiüses noten la manca d’inspiració de jugadors com Sergio Castel, Bogusz, Ekain o Nono, però el seu atac pot desencallar-se avui amb el retorn de Javi Lara, que s’havia perdut els darrers partits a causa d’una lesió. El tècnic no va donar pistes sobre l’andalús i només va explicar que està «pràcticament al cent per cent». També recupera el lateral titular Morillas, que s’havia perdut el duel a Lugo per sanció.