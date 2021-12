El Girona B ha guanyat aquest migdia la Guineueta (1-0) amb un solitari gol de Kemo Cissé en el dia que s'estrenava amb el filial. Els d'Axel Vizuete han dominat el partit, sent superiors al rival i gaudint de les millors ocasions. La diana, però, no ha arribat fins al minut 86 després que una genialitat de Gabri Martínez per la banda esquerra acabés amb una assistència per Kemo, que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de superar el porter Xavi.

D'aquesta manera, el filial blanc-i-vermell suma el tercer triomf seguit a Riudarenes i segueix fent-se fort a casa malgrat tenir un munt de baixes pels futbolistes que pugen a ajudar el primer equip i haver de recórrer als juvenils, que també aprofiten l'oportunitat per revindicar-se.