Val més un punt que res. Això és evident. Però el Girona va marxar ahir de Can Misses amb la sensació d’haver fet poc per endur-se el triomf. Ho reconeixia Míchel Sánchez. Els seus jugadors no van mostrar la millor versió davant l’Eivissa, que tampoc els ho va posar fàcil, i, en conseqüència, van sumar un empat i prou (1-1) que fa que se’ls escapi una bona oportunitat per posar pressió al play-off. Si guanyava, el conjunt blanc-i-vermell podia atrapar el sisè lloc que marca Las Palmas amb 30 punts -avui juga i també ho fa l’Ovideo, amb els mateixos 28 punts que el Girona. Però com que no ho va fer, es veurà amb la necessitat de superar el Burgos divendres vinent a Montilivi (21 h). Només d’aquesta manera podrà pujar a la classificació tal com desitja el tècnic madrileny.

Malgrat no haver aconseguit la victòria, els gironins allarguen la bona ratxa en haver sumat 20 punts dels últims 30 en joc. I el més important de tot: van puntuar a fora. Sense temps per res, els de Míchel afronten els últims cinc dies de competició que els queden aquest 2021. Dimarts visiten l’Osca a la Copa del Rei i divendres ve el Burgos. Tots dos partits seran de màxima exigència i el Girona farà bé de recuperar el nivell que van mostrar contra el Leganés si no volen repetir el resultat d’ahir, que podria haver acabat sent una loteria. «Toca seguir millorant per sumar de tres en tres», va escriure Stuani a les seves xarxes socials.