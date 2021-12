Mai ha estat sol, però el despertar del Girona ha anat engrescant cada vegada més a l’afició. Que no només l’acompanya a Montilivi. Més d‘un centenar de seguidors van presenciar l’empat d’ahir a Can Misses (1-1), on, tot i que el resultat no va ser el desitjat, de ben segur la majoria s’endurà un bon record. Els jugadors van apropar-se a la graderia visitant quan va acabar el partit per mostrar-los el seu agraïment i, fins i tot, regalar-los alguna samarreta com va fer Valery o Santi Bueno.

En aquest sentit, va valer la pena matinar. Aprofitant els preus assequibles dels bitllets en avió cap a Eivissa, molts dels seguidors del Girona no s’ho van pensar dues vegades i van viatjar cap a l’illa amb anada i tornada el mateix dia. Fins i tot, es van posar d’acord a través d’una crida a les xarxes socials per organitzar cotxes i així repartir les despeses cap a l’Aeroport del Prat. Un cop a Eivissa, van fer sentir arreu de l’illa el seu sentiment blanc-i-vermell amb rebuda a la plantilla, que va sortir a l’entrada de l’hotel on estaven concentrats, inclosa. «Gràcies a tots els aficionats que s’han desplaçat fins a Eivissa. Sou la nostra força», va escriure Míchel en una publicació. El pròxim desplaçament serà dimarts vinent al camp de l’Osca, en la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Tot seguit, el Girona jugarà a Montilivi divendres que ve contra el Burgos en el que serà l’últim partit de l’any.