Aquest Girona FC ni és infal·lible, ni guanyarà tots els partits, però sí que ha aconseguit una bona velocitat de creuer gràcies al creixement individual i col·lectiu. Davant d’això i a les portes del mercat hivernal de fitxatges, ara la pregunta seria: que cal incorporar si l’economia ho permet?

Queda clar que la porteria està ben coberta. En aquests dos darrers cursos, Juan Carlos ha estat una garantia absoluta, que ha salvat i donat més punts que cap altre jugador, Stuani al marge.

Pel que fa a la defensa, un cop tornats als tres centrals, res fa pensar que cap incorporació pugui millorar el rendiment que donen ara Bueno, Bernardo i Juanpe. La banda dreta és propietat d’Arnau i l’esquerra de Jairo, tot i que és en aquestes dues posicions on es troba a faltar alguna cosa més, sobretot perquè Calavera no compta per a Míchel i perquè Juncà -titular a Can Misses- no ha acabat d’arrancar fins al dia d’avui.

Al mig del camp Aleix ha crescut exponencialment fins a convertir-se en un dels «jefes» de l’equip. I al seu costat, Terrats, Kébé i Pol Lozano van cap a la consolidació absoluta, precisament en un lloc on Míchel havia demanat algú amb veteranía.

I al davant, amb Stuani sempre al marge, el creixement brutal de Baena, la qualitat de Samu i l’esperada recuperació de Borja García fan que les places estiguin més que ben cobertes.

Per tant, tot indica que al mercat d’hivern s’hi haurà d’anar a buscar fons d’armari, jugadors que en un moment donat siguin capaços d’aportar allò que necessita l’equip, sense que hagin de ser prioritaris. Un paper que ara representen Nahuel, Valery, Darío Sarmiento i un bon grapat de joves que cobreixen una banqueta que molts cops ha quedat curta.

Però caldria no deixar-ho tot en mans d’aquests joves futbolistes. Si l’equip està cridat a fer coses grans a la segona volta, caldrà alguna cara contrastada per cobrir targetes i lesions. I no per falta de qualitat dels ara debutants, simplement per no cremar cartes inútilment en moments de màxima responsabilitat.