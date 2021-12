El Girona empata a can misses. Els de Míchel sumen un punt davant l’Eivissa. 1 Stuani a punt de xutar el penal que va suposar el 0-4. F

2 Cifuentes va perdonar el seu exequip en una gran ocasió només començar el partit. F

3 Juncà intenta tapar una internada de Miki Villar durant el partit d’ahir a Can Misses. F

«Marxem amb un empat, però també podria haver estat una derrota. Era com una moneda a l’aire», va reconèixer ahir Míchel Sánchez després del partit davant l’Eivissa (1-1). Com a mínim, va ser «un punt sumat» més per al Girona. El tècnic va lamentar no haver tingut el domini del joc a Can Misses, on els gironins van ser sotmesos pel rival.

«És un punt sumat, no hem merescut els tres. No ha estat el nostre millor partit. Hem tingut punch i, fins i tot, arribades importants, però en termes generals no m’ha agradat. Durant forces minuts hi ha hagut la sensació de no dominar. Sí que hem tingut bones ocasions de gol, tot i que, sense controlar el partit, n’hi pot haver pels dos costats. Ens emportem un punt contra un gran rival, que per mi està molt ben treballat. Sabíem que no seria fàcil, però no hem tret la nostra millor versió».

«Fins al gol, l’Eivissa ha dominat el partit. També a la segona part. Ens ha sotmès i no hem sabut treure’ls la pilota. No hem donat tota la línia de passada que podíem ni hem sigut un equip que tingués tranquil·litat davant d’una pressió alta. Hem de voler-la i arriscar una mica més, sinó és difícil sortir net amb la pilota. El rival sabia què havia de fer i han vingut amb molta gent, allargant la defensa per estar a dalt. Ens han complicat la vida i no hem intentat solucionar-ho. En el segon gol ells eren forts. L’Eivissa ha fet un molt bon partit i nosaltres, amb les nostres virtuts, hem tingut ocasions, però no hem dominat el partit. Era com una moneda a l’aire. Marxem amb un empat, però també podria haver estat una derrota».

«L’Eivissa ha iniciat molt millor. Després del nostre gol, hem tingut opcions de fer el nostre gol però no dominàvem. A la segona part, l’equip s’ha buidat, volia i hi anava. Però a vegades vols protegir-te i aquest equip ho fa amb la pilota, però no l’hem tingut. Per això, tot ens anava en contra. La sortida d’Ibra ha donat superioritat en el mig del camp, amb personalitat per donar-nos més possessió i sortida. Era el que necessitàvem. És un punt guanyat. No hem dominat el partit ni el joc, hem de seguir millorant».

«Crec que a l’àrbitre no pot condicionar-lo un mal comentari d’Stuani a la primera part. El línier ens ha xiulat totes les faltes en contra, feia la sensació que era per la decisió de la primera part. Stuani té experiència i sap que no podia deixar-nos amb 10. Tenia una groga i ha sabut competir. No crec que l’àrbitre hagi influït gaire en el resultat, més enllà d’aquestes decisions que no crec que siguin justes».

«Mai he tret un jugador a la mitja hora, però tinc la sensació que a vegades és l’única manera que un jugador reaccioni. L’equip estava còmode i contemplatiu, això no podia ser perquè cal ser agressiu. Per això he fet escalfar Valery i Ibrahima Kebé».

«David ens dona molta qualitat, però avui necessitàvem més cames. Havia de trencar des de la segona línia. Valery ens ho ha donat perquè molt bona capacitat per anar al espais. Ha tingut un parell d’accions molt bones. David Juncà és un espectacle en l’aspecte tàctic i en la capacitat per entendre el joc, però necessitem un punt més d’agressivitat amb la pilota als espais. Treballarem perquè doni més. Té molt talent i el necessitem. Arnau ens ha faltat avui per fora, no ens ha donat la seva millor versió».