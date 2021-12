És el somni recurrent des de fa ja uns quants anys. El salt a la Segona Divisió, el 2008, va disparar la voluntat, a Girona, de disposar d’una instal·lació amb cara i ulls per entrenar. Des de llavors, s’ha treballat en mil i un escenaris diferents. Riudarenes, Vilablareix o Jafre, per dir-ne alguns. I ja no només el primer equip ha hagut de fer voltes i més voltes. La base, cada cop més mimada, també s’ha de repartir com pot. Aquí i allà. Per això, el club sospira, temps enrere, per aglutinar tots els seus equips en un mateix indret. L’obra, però, no es pot tirar endavant sense un impuls econòmic. L’ascens a Primera va obrir aquesta porta, que va quedar-se a mitges amb el posterior retorn a Segona. L’entrada de Marcelo Claure com a nou accionista disparava aquesta possibilitat, encara a l’aire mesos i mesos més tard. Sembla ser que ara, amb els diners que cauran del grup inversor CVC, la ciutat esportiva podrà ser una realitat. Almenys, el projecte hauria de veure la llum verda necessària per engegar-se, d’una vegada per totes.

L’anomenat LaLiga Impulso, aprovat la setmana passada per 37 dels 42 clubs que formen part del que es coneix com el futbol professional -Primera i Segona-, farà que CVC reparteixi 1.994 milions d’euros. El grup inversor, a canvi, rebrà un pessic, un 8 o 9 per cent, dels drets audiovisuals que generi cada entitat per any durant les properes 50 temporades. Té el vist-i-plau aquesta operació, però no està tancada i barrada pel desacord de clubs com el Barça, Reial Madrid i Athletic, que tenen previst optar a la via judicial per sortir-se amb la seva. De tirar endavant, la pluja de milions en deixarà uns 32 a Montilivi. D’aquesta quantitat, un 70 per cent, es dirigirà a millorar les infraestructures. Un 15 per cent, cap a la plantilla i el 15 restant, a eixugar el deute. Té coll avall el Girona quina és la prioritat. Tindrà al seu abast més de 22 milions per condicionar encara més l’estadi de Montilivi, però sobretot per fer realitat el somni de disposar d’una ciutat esportiva pròpia. És el projecte principal, una gran obra que s’hauria de dur a terme en els propers anys. Els terrenys ja estan escollits; no massa lluny de la ciutat, perquè el desplaçament no sigui excessivament llarg. Allà hi podrà treballar el seu primer equip, però també es centralitzaria tota la base, sense haver de tenir repartides les categories arreu del territori. A tot això, també s’aprofitaran una part dels diners per eixugar el deute actual, com també per equilibrar les despeses de la plantilla.

Mentrestant, l’equip continuarà treballant a les instal·lacions de La Vinya. Uns terrenys llogats des del 2018 a quatre anys vista. La relació s’hauria d’acabar el gener vinent, però les negociacions per renovar aquest acord són tan positives que el vincle anirà més enllà. D’aquesta manera, el PGA Catalunya continuarà sent l’actual centre d’operacions de la primera plantilla. Això, mentre no vegi la llum la ciutat esportiva.