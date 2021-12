El Girona fa una crida als seus aficionats perquè aquests donin joguines coincidint amb el partit que l'equip gironí disputarà divendres contra el Burgos a Montilivi (21 hores). Com cada any, l'entitat programa una jornada solidària de la mà de la Creu Roja perquè els nens i nenes amb dificultats puguin gaudir de regals a l'època de Nadal. Per cada joguina nova entregada, el Girona donarà una entrada infantil per al partit, en què els homes de Míchel lluiran a la màniga de la samarreta el logotip de la Marató, en favor de la Salut Mental.

🔜 Actes solidaris al darrer partit de l’any a Montilivi



🧸🏟️ Els aficionats podran fer donació de joguines en les hores prèvies del Girona-Burgos d'aquest divendres.



+ INFO a https://t.co/qm3MVur8dU#GironaFC pic.twitter.com/plrTjuOaep — Girona FC (@GironaFC) 13 de diciembre de 2021