Si algú es pensava que el Girona quedaria eliminat amb facilitat de la Copa del Rei anava molt equivocat. La fam d'aquest equip és màxima i aquest vespre ho ha demostrat imposant-se a l'Osca a l'Alcoraz en un dels millors partits de la temporada. Els de Míchel s'han avançat a la primera part gràcies a un gran gol de Calavera amb l'esquerra i han sabut mantenir l'avantatge en un exercici notable de control i de solidesa defensiva. Tot i això, la classificació ha perillat a la segona part arran d'un penal absurd de Jairo que Ortolá ha aturat a Escriche en una magnífica aturada. Al final, el partit s'ha obert i Suleiman ha perdonat la sentència poc abans que Joaquín, en l'última acció clara del partit ha rematat als núvols. El Girona serà divendres al sorteig de la tercera ronda on l'esperarà, molt probablement, un rival de Primera. El partit a més a més deixa unes molt bones sensacions amb vista al duel de divendres contra el Burgos -que ha quedat eliminat avui a Saragossa- de Lliga.

Entre Valery i Calavera han creat les primeres accions de perill del Girona, que ha entrat molt fort al partit. De fet, les dues primeres rematades han acabat amb la pilota al fons de la xarxa. La primera ha estat invalidada per fora de joc Valery després d'una centrada de Calavera. A la segona, però, el lateral tarragoní ha entrat fins a la cuina i després de retallar el seu amic Ignasi Miquel, ha etzibat un xut imparable amb la cama esquerra que ha superat San Román. El Girona ha sortit molt més intens i s'estava menjant l'Osca en tots els àmbits. La connexió Valery-Calavera feia meravelles i el que volia amb el jove lateral esquerre del filial de l'Osca, Barba. En la tercera aparició, el porter local hauria de desviar a córner el xut de Valery després d'una altra bona centrada de Calavera. L'avantatge començava a ser curt per a un Girona que estava molt ben plantat al camp, tenia la pilota i no patia gens.

En la darrera ocasió de la primera part, Carlos Kevin ha perdonat l'empat. L'Osca ha fet un pas endavant a la represa amb els canvis, però s'ha trobat amb un gran Ortolá. El porter alacantí ha aparegut per aturar un parell de rematades d'Escriche abans de salvar el Girona quan Jairo ha comès un penal absurd al davanter local. Ortolá ha endevinat la intenció d'Escriche i li ha aturat el llançament en una gran estirada. A partir d'aquí, el partit s'ha trencat. Suleiman ha perdonat la sentència i en l'última gran oportunitat del partit, el local Joaquín ha rematat per sobre del travesser.

Osca: San Román, Buffarini, Insua, Miquel, Barba (m.82, Marc Mateu), Mikel Rico (m.82, Seoane), Nwakali, Carlos Kevin (m.46, Manu Rico), Lombardo (m.66, Joaquín), Pitta (m.66, Gaich) i Escriche.

Girona: Ortolà, Calavera, Jairo, Arnau, Bueno, Monjonell, Pol Lozano (m.76, Aleix Garcia), Kebé, Artero (m.66, Baena), Butos i Valery (m.66, Suleiman).

Gol: 0-1, m.21, Calavera.

Àrbitre: Galech Azpeteguia (Basc). Ha amonestat Barba i Mikel Rico (Huesca) i Suleiman (Girona)

Estadi: 3.077 espectadors a l'Alcoraz.