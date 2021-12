Els futbolistes del filial Artero i Monjonell són les grans novetats de l'onze titular que presenta el Girona per jugar aquest vespre contra l'Osca a la Copa del Rei. Míchel s'ha decantat per un equip barreja de joves, menys habituals i titulars per mirar de superar ronda. No és a la convocatòria final, David Juncà, que no ha viatjat a Osca perquè ha donat positiu per COVID. El club havia anunciat al matí dos casos positius d'un jugador i d'un membre del cos tècnic. Tant Juncà com l'integrant de l'staff estan aïllats i realitzaran la quarantena que marca el protocol.

Osca: San Román, Buffarini, Insua, Miquel, Barba, Mikel Rico, Nwakali, Carlos Kevin, Lombardo, Pitta i Escriche Girona: Ortolà, Calavera, Jairo, Arnau, Bueno, Monjonell, Pol Lozano, Kebé, Artero, Butos i Valery.