Abans de veure si el Girona és capaç, divendres contra el Burgos a Montilivi (21:00) de tancar la primera volta de la temporada amb bon regust de boca, l’equip té aquest vespre una cita amb la Copa. La segona eliminatòria duu el conjunt gironí cap a Osca per enfrontar-se a un rival al qual el dia 2 de gener haurà de tornar a visitar a la Lliga, en el primer partit de la segona volta. El matx d’avui, com el de fa quinze dies a Puertollano, fa més nosa que servei a un Girona, farcit de baixes i sense un fons d’armari -l’Osca sí que el té- per poder desdoblar l’equip en dues competicions. Tot plegat fa que l’equip vagi i torni avui mateix a terres aragoneses i ho faci amb una expedició carregada de jugadors del planter i sense tres titulars habituals com Bernardo, Juanpe i Stuani. Míchel ha tornat a cridar els joves que ja van enfrontar-se al Calvo Sotelo en la primera ronda de la competició (Monjonell, Sala, Artero, Dawda i Suleiman) i va avançar que d’entrada en jugaran com a mínim tres, que podrien ser fins i tot quatre. Artero serà un dels titulars. Ortolá i Calavera, suplents habituals a la Lliga també sortiran d’inici. En cas que el Girona superés l’Osca avui a l’Alcoraz, disputaria la tercera eliminatòria el 5 o el 6 de gener contra un rival, amb gairebé tota probabilitat, de Primera Divisió.

Sense Bernardo ni Juanpe, Míchel no va voler revelar si mantindrà l’esquema amb tres centrals o bé recuperarà la línia de quatre al darrere amb què jugava a principis de temporada i que no va donar gaires resultats. En aquest cas, són faves comptades i si continua amb tres, Santi Bueno, Monjonell i Arnau serien els centrals aquest vespre. Sense minuts a la Lliga, Jordi Calavera tornarà a tenir una oportunitat avui a Osca. La banda esquerra de la defensa serà per a Jairo Izquierdo, suplent dissabte a Eivissa. Al mig del camp hi té un lloc assegurat Ricard Artero. El tècnic madrileny té ganes de donar minuts exigents de competició al bisbalenc i avui tindrà l’oportunitat. Els seus dos acompanyants sortiran d’entre Pol Lozano, Kebé i Sala. En principi tant Aleix Garcia, com Baena i Samu Saiz haurien de començar des de la banqueta. La punta d’atac, doncs, seria per a Nahuel Bustos i Dawda, amb el comodí de Valery Fernández que tant podria actuar a dalt com al carril esquerre.

L’onze del Girona, doncs, estarà ple de joves del planter. Tot al contrari que l’Osca que compta amb una plantilla àmplia i de qualitat per a intentar el retorn a Primera Divisió al primer intent. El nou entrenador Xisco Muñoz, sí que podria donar l’oportunitat a algun jove del filial com Carlos Kevin, Barri o Barba però potser amb els suplents de la Lliga en fa prou per donar descans als titulars. S’espera, doncs, que homes com San Román, Insua, Escriche, Gaich o Lombardo siguin titulars avui contra el Girona. En aquest sentit, el tècnic balear no pot comptar avui amb Mosquera, Juan Carlos Real i Ferreiro, descartats per problemes físics.