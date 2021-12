El Girona visita aquest vespre l’Osca en partit de la segona eliminatòria de la Copa i, tal com va fer a la primera contra el Calvo Sotelo, ho farà amb un onze farcit de joves del planter i de jugadors menys habituals a la lliga. En cap cas Míchel es planteja llençar la Copa i assegura que traurà el millor equip possible per guanyar el partit. A més a més, avisa que prendrà nota pensant en els següents compromisos contra Burgos i Osca a la Lliga.

«És una eliminatòria dura i complicada perquè tenim tres partits en sis dies i poc marge per preparar-los. Anirem a competir i mirar de passar. No llencem res; al contrari. Tenim la sensació que fem les coses bé i estem en un moment que competim bé i intentarem superar l’eliminatòria».

«Serà una gran pedra de toc. És un rival de molta entitat que acaba de baixar de Primera. Compta amb grans futbolistes i, per això, la millor manera de continuar a la Copa és oferir una gran versió a Osca. Tenen una plantilla llarga i podran fer més rotacions o no. L’Osca no llençarà la competició perquè té jugadors de nivell que necessiten minuts. Competiran al cent per cent. La seva idea i objectiu suposo que és pujar a Primera perquè acaben de baixar i és un club amb potencial econòmic que ha fet una plantilla per ser a dalt. El principal focus és ser a dalt però ara mateix no hi són. Si fan canvis sortiran jugadors com Mikel Rico, Juan Carlos Real, Insua, Escriche, Gaich, tots d’un nivell molt alt. La millor manera de veure el meu equip és contra un equip així. Tinc ganes de veure competir Artero al màxim nivell perquè vagi creixent perquè tenen un dia més descans».

«Ara mateix, si acabem la primera volta amb més de 30 punts seria una bona primera volta, independentment del que haguem fet fins ara. L’inici ha estat dolent, llavors hem fet un segon tram amb més bones sensacions i punts. Si acabem amb 31 punts podem lluitar per tot. Com a màxim els de dalt ens traurien 8 punts. Tot i això, per què així sigui haurem de guanyar divendres el Burgos. Oportunitat perduda a Eivissa? O perduda pels altres. Això és un camí molt llarg. Si fem 31 punts no seria una primera volta excel·lent ni dolenta però ens permetria poder lluitar per tot. Caldrà guanyar el Burgos que ve de tres victòries consecutives, quatre comptant la Copa. Volem estar a prop de tot i si guanyem divendres podem fer-ho».

«Sempre dic als jugadors que no deixin escapar cap oportunitat. A mi em serveix com encarar els jugadors cada partit i cada entrenament. Sóc un gran enflairador perquè és la meva feina. No em perdo cap detall de ningú: ni com s’alimenten, com descansen, com viatgen. Em fixo en tot perquè és la meva feina. L’altre dia a Puertollano els vaig dir que n’hi havia que havien crescut i que m’havia encantat. El partit de demà ens donarà molta informació pel següent, que és el més important. Per exemple, en Pol Lozano va ser titular i ho va fer bé i ara ho és a la Lliga. També l’Ibra Kebé, que està bé perquè veu que en Pol juga i li pot prendre el lloc. Aquesta competitivitat a la plantilla és súper important».