L’Osca d’avui serà molt diferent al que va superar el Girona a la Lliga ara farà un mes i mig. El conjunt aragonès, lluny de l’objectiu de ser als llocs d’ascens, va decidir destituir el mexicà Nacho Ambriz i situar al capdavant de la banqueta Xisco Muñoz. El tècnic balear, de 41 anys, debuta a la Lliga, després d’haver ascendit el Wattford a la Premier League al qual va dirigir unes jornades aquesta temporada abans de ser destituït.

«Serà un partit bonic i atractiu en el qual tindran oportunitat de jugar els que no tenen minuts perquè tenim una plantilla capaç i tots han de fer un salt perquè l’equip avanci, tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. Tot el que sigui guanyar efectius serà bo», va assenyalar, l’exjugador del València, Betis i Nàstic, entre altre altres. L’ajudant de Xisco a Osca és l’exdavanter del Girona, Antonio Calle, famós per no va ser inscrit l’estiu del 2009 perquè la paperassa va arribar passada la mitjanit.