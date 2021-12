Dilluns Michel havia deixat anar, entre línies, que la convocatòria pel partit de Copa d’ahir a Osca podria variar. Ningú en va fer gaire cas fins que ahir al matí, el Girona anunciava els casos positius per Covid-19 d’un jugador i d’un membre del cos tècnic. La plantilla i la resta d’expedicionaris es van sotmetre a un test d’antígens -dilluns també se n’havien fet- abans d’agafar l’autobús i els resultats van confirmar els dos positius. El club no va donar gaires detalls més, simplement va confirmar, en un comunicat a les xarxes, que les dues persones afectades estan «aïllades i en quarantena al seu domicili». Tot i això, al vespre, un cop es van publicar els onzes titulars, es va poder observar que David Juncà no era a la banqueta.

Juncà, doncs, es va quedar a Girona com també ho van fer Stuani -que va penjar a les xarxes una foto de l’entrenament amb un dels preparadors físics de l’equip- Juanpe i Bernardo, a qui Míchel va donar descans. Així, amb un positiu confirmat, el tècnic es quedarà sense una altra peça per al partit de divendres contra el Burgos a Montilivi (21:00), que s’afegirà a les ja conegudes de Borja García, Sarmiento, Terrats, Pablo Moreno i Ureña, lesionats. Si es confirma que l’afectat és Juncà, el de Riumors veurà frenada la seva integració a l’equip després d’acumular quatre titularitats contra Reial Societat B, Eibar, Calvo Sotelo i Eivissa, amb l’única absència contra el Leganés, per sanció. El protocol marca un aïllament de deu dies que ja haurà complert pel primer partit de l’any, el 2 de gener a Osca.