Si algú es pensava que el Girona llençaria la Copa estava molt equivocat. La fam d’aquest equip és màxima i ahir ho va demostrar imposant-se a l’Osca a l’Alcoraz en un dels millors partits de la temporada. Els de Míchel es van avançar a la primera part gràcies a un gran gol de Calavera amb la cama esquerra i van saber mantenir l’avantatge en un exercici excel·lent de control i de solidesa defensiva amb un equip gens habitual. Tot i això, la classificació va perillar a la segona part arran d’un penal absurd de Jairo que Ortolá va aturar a Escriche en una magnífica aturada. Al final, el partit es va obrir i Suleiman va perdonar la sentència poc abans que Joaquín, en l’última acció del partit rematés als núvols. El Girona serà divendres al sorteig de la tercera ronda on l’esperarà, molt probablement, un rival de Primera. El partit a més a més deixa unes molt bones sensacions amb vista al duel de divendres contra el Burgos -que va quedar eliminat ahir a Saragossa- de Lliga.

La baixa per COVID de David Juncà va trasbalsar una mica els plans de Míchel, que tenia pensat d’entrada situar tres o quatre jugadors del filial i al final només en van ser dos, Monjonell i Artero. El tècnic no va voler variar l’esquema habitual dels tres centrals i va formar amb Bueno, Arnau i Monjonell a l’eix, amb Calavera i Jairo als carrils. A banda d’Artero, l’altra gran novetat va ser la presència de Valery en zona més ofensiva acompanyant Bustos. El de L’Escala va ser un dels homes més actius als primers minuts, combinant bé amb Calavera per la banda dreta. Entre tots dos van crear les primeres accions de perill del Girona, que va entrar molt fort al partit. De fet, les dues primeres rematades van acabar amb la pilota al fons de la xarxa. La primera va ser invalidada per fora de joc Valery després d’una centrada de Calavera. A la segona però, el lateral tarragoní va entrar fins a la cuina i després de retallar el seu amic Ignasi Miquel, va etzibar un xut imparable amb la cama esquerra que va superar San Román.

El Girona havia sortit molt més intens i s’estava menjant l’Osca en tots els àmbits. La connexió Valery-Calavera feia meravelles i el que volia amb el jove lateral esquerre del filial de l’Osca, Barba. En la tercera aparició, el porter local hauria de desviar a córner el xut de Valery després d’una altra bona centrada de Calavera. L’avantatge començava a ser curt per a un Girona que estava molt ben plantat al camp, tenia la pilota i no patia gens. Artero i Kebé guanyaven la partida a Mikel Rico i Nwakali i trobaven amb facilitat els homes ofensius. Així, en un contracop de llibre de Kebé i Calavera, Bustos va acabar estavellant la pilota al travesser.

El segon gol es resistia però les sensacions eren magnífiques. Això sí, en futbol mana l’efectivitat i a punt va estar el Girona de pagar la manca de punteria poc abans de la mitja part. En la primera arribada clara de l’Osca, després d’un fora de joc d’Escriche com una casa de pagès que no va veure l’assistent, Carlos Kevin va enviar fora el que a l’Alcoraz ja es cantava com el gol de l’empat.

El Girona havia fet una de les millors primeres parts de la temporada. L’Osca havia presentat ben poca oposició i era fàcilment previsible que els aragonesos milloressin a la represa. Només començar la represa, Ortolá va haver de sortir, segur, a peus d’Escriche per evitar l’empat. El partit s’anava obrint i tot i que l’Osca començava a guanyar metres i tenir més pilota, el Girona també ensenyava les dents. Així, Kebé ho va provar amb un xut que va fregar la base del pal.

La bona feina i resistència del Girona se n’estaria a punt d’anar en orris quan Jairo va cometre un absurd penal sobre Escriche. Aquí va ser on va aparèixer la figura d’Ortolá que va desviar a córner el llançament d’Ortolá amb una gran estirada. L’aturada del porter gironí va donar una vida extra al Girona que continuava per davant al marcador i tindria l’oportunitat, altre cop, de tancar l’eliminatòria en un cop de cap de Suli que va sortir llepant el pal. El tècnic local no veia gens clar i va fer entrar els millors homes, Marc Mateu i Seoane. No serviria per res. Un xut de Joaquín seria l’últim cartutx d’un Osca que ahir es va trobar un Girona immens.