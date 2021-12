El Girona demà jugarà l’últim partit de l’any amb la visita del Burgos, un "recent ascendit amb moral i confiança", a Montilivi (21 h). Els de Míchel Sánchez hi arribaran en un bon moment, tant a la Lliga com a la Copa, però exigits per l’esforç físic que han hagut de fer la darrera setmana a causa de l’acumulació de duels. A banda dels lesionats Borja García, Darío Sarmiento, Pablo Moreno, Ramon Terrats i Óscar Ureña, tindrà el tècnic tindrà la baixa de David Juncà. Explica que Borja ja ha entrenat amb l'equip aquesta setmana i que estarà disponible pel primer duel del 2022 davant l'Osca.

LES BAIXES

"Tenim la baixa de Juncà i cap més, a banda de les ja conegudes. Borja porta tota la setmana fent treball amb l’equip, però com ve d’un període llarg no el forçarem per demà. Hi serà a principis d’any. Darío trigarà una mica més. Mentre que tenim bones sensacions amb Pablo i Ramon".

L'ÚLTIM PARTIT DE L'ANY

"Després del partit tindrem vacances, però abans nosaltres volem guanyar i després descansar. És molt important aquest partit contra un rival que ve de tres victòries seguides a la Lliga. Recent ascendit sí, però no és un partit per acabar l’any, sinó un partit importantissim. Hem de sortir a fer un partit perfecte perquè l’afició s’il·lusioni".

LA PRIMERA VOLTA

"Sempre es pot millorar, però estic molt content amb l’equip. Tinc la sensació que estem en bon moment. Afrontem el partit, busquem la victòria amb la nostra afició i la necessitat que tenim de sumar. Després ja pensarem en la segona volta, la Copa del Rei i veurem què ens depararà el mercat. Segur que hi haurà circumstàncies. Els he donat les gràcies als jugadors perquè hi som per complir objectius, però soc feliç per com es comporten en el dia a dia també".

EL SORTEIG DE COPA

"Voldria jugar a casa. És millor. Vull l’Espanyol perquè és proper, hi ha bon rotllo i és un partit que a la nostra gent li agradaria".

LES VACANCES DE NADAL

"Em preocupa que pensin en les vacances, però perquè el rival arriba i després ha de tornar. Mentre que quan acabi el partit els nostres estaran de vacances. Però per això hem posat entrenament l’endemà. Amb 28 punts la primera volta no ens dona per estar on volem, amb 31 hi seriem a prop. Però seria una primera volta normal, ni top ni de dir que som un desastre. La nostra gent ha d’estar enganxada, il·lusionada i li debem una victòria. Hem de demostrar que estem per la competició".

EL BURGOS

"Un rival recent ascendit amb una trajectòria positiva a la Lliga amb moral i confiança alta. Sap que tota la pressió és per nosaltres. O demostrem des de l’inici que volem anar a pel partit o tot es girarà en contra nostra. Hem de posar un ritme de joc molt alt perquè el Burgos hi va. Calero està fent molt bona feina. Si no donem el nostre 100% per competir, no estarem a l’altura. Hem treballat diferents opcions, pensant que repetiran línia de 4".

LA SORTIDA DE PILOTA

"Amb Adri vam millorar en la sortida de pilota, però són característiques diferents. El problema a Eivissa no va ser el porter. S’obren alternatives. Pensem en què pot passar durant el partit i prenem decisions en l’onze, sortida de pilota... A Eivissa el problema va ser en la segona passada, que és quan no la podem perdre. A Osca vam estar a un nivell molt alt".

EL MERCAT DE FITXATGES

"Em preocupen les dues coses perquè la competició no s’atura. És igual que al mercat d’agost. És un maldecap enorme per a l’entrenador, però és part del joc i toca assumir-ho. Si hi ha alguna sortida se li ha de donar naturalitat. Si ve algun jugador en alguna posició on ja tenim algú, hi pot haver una sortida. Però mai li trauré el treball a ningú. Vull el millor per a l’equip. A dia d’avui no tinc aquesta sensació, tot i que en un mes pot haver-hi molt soroll. El mes de gener és intens, però al febrer ens trobem a tots els galls de la categoria i hem d’estar a un nivell top per lluitar pel que volem".