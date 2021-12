Ha plogut molt des del penal que va desviar Isaac Becerra a Óscar Díaz fins al que va aturar dimarts passat Adrián Ortolá a Dani Escriche. Més de 7 anys. Concretament, 2.599 dies. Que van des del 2 de novembre de 2014 en un partit de Lliga davant el Valladolid (2-1) al 14 de desembre de 2021 a la Copa amb l’Osca (0-1). Durant tot aquest temps transcorregut, el Girona ha vist com el rival celebrava el gol per la pena màxima o bé es lamentava perquè el seu xut anava al pal o a fora. El conjunt blanc-i-vermell ha encaixat un total de 37 gols de penal en qüestió de vuit temporades, en les quals cinc dels vuit porters que han defensat el seu escut han estat batuts sempre des dels onze metres.

«Estem molt contents perquè els que no juguem habitualment sumem minuts. L’equip ha competit de manera espectacular, sortint des del darrere, tenint moltíssimes ocasions de gol i hem deixat la porteria a zero. Això és molt bo pel que vindrà», comentava Ortolá després del gran triomf a l’Alcoraz que permet als de Míchel Sánchez avançar cap als setzens de la Copa -demà coneixeran el proper rival en el sorteig. Un gol de Jordi Calavera al minut 21 i l’actuació del porter alacantí per aturar un penal a Escriche a la represa van fer-ho possible.

«Estic content d’ajudar l’equip amb tot el que necessiti. És la meva funció», reconeixia Ortolá. La seva solvència no només ressaltava pel fet de deixar la porteria a zero en el seu segon partit oficial amb la samarreta del Girona -va debutar en el primer partit de Copa davant el Calvo Sotelo de Puertollano (1-5)-, sinó perquè va aconseguir una cosa que feia molt temps que se’ls resistia als porters del Girona: aturar un penal. Després de Becerra, ni René Román, ni Yassine Bounou, ni Gorka Iraizoz, ni Asier Riesgo, ni Juan Carlos Martín han pogut complir amb aquesta tasca. El de Guadalajara, porter titular a la Lliga, ha encaixat 7 dianes per la pena màxima en les tres temporades que porta al club. Juan Carlos, això sí, és una assegurança sota pals amb 51 aturades en 20 partits (24 gols).

El porter que més penals s’ha empassat, però, és Bounou amb 12. En les tres temporades que va estar al Girona també va compartir porteria amb René i Iraizoz. Des que està al Sevilla, el marroquí ha salvat uns quants partits del seu equip aturant penals. Un dels quals va ser en els quarts de l’Europa League davant el Wolverhampton (0-1) de la temporada 2019-20. A part dels que va frustrar el curs passat a Nabil Fekir (Betis) o Juanlu (Alabès).

Com Juan Carlos, Becerra també va encaixar-ne 7 de penal. Ara Ortolá ha obert un nou precedent. El d’aturar els penals.