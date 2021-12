Montilivi es prepara avui perquè la pilota hi rodi per últim cop abans de l’aturada per les vacances de Nadal però a l’estadi ja hi va haver moviment ahir. Aparcada la vessant esportiva durant una estona, el club va obrir la carpeta econòmica com sol passar per aquestes dates des de fa ja uns quants anys. Amb molta menys presència del que és habitual, i també sense l’anunci per sorpresa d’algun fitxatge -com quan el president Delfí Geli va aprofitar per informar sobre l’imminent aterratge de Dejan Lekic tot acabant el 2015-, ahir es va celebrar la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes. Torn per aprovar els comptes de l’anterior exercici i el pressupost de l’actual. Un tràmit que es va superar sense cap dificultat, com passa darrerament.

Hi va tenir força protagonisme la flamant ampliació de capital que, per dues bandes, ha portat gairebé uns 20 milions d’euros al club. Aire fresc per a una economia castigada per la pandèmia (la manca d’aficionats a l’estadi, sobretot) i pel descens, no fa pas gaire, de Primera a Segona i el que això va comportar. Aquesta injecció de líquid permet cobrir les pèrdues de la passada temporada, que en un primer moment s’havien previst d’uns 8 milions d’euros, però que finalment han sigut de 6,8. El motiu? Entre d’altres factors hi ha influït el diner que ha arribar gràcies al traspàs d’alguns jugadors, el que suposa un impacte positiu de 600.000 euros. Per tant, 1,2 milions d’euros menys de pèrdues previstes. Se li sumen també les d’aquest exercici, que s’enfilen fins els 5,2 milions. Quantitats que l’ampliació de capital pot cobrir, per tant no cal encendre les alarmes.

El pressupost és l’altre apartat estrella. El que sol voler saber la gent. Per aquesta temporada, serà de 19,4 milions d’euros. La quantitat que el club pot gastar. És inferior al del curs anterior. La rebaixa, propera al 20 per cent perquè llavors s’enfilava fins els 23,9. Les previsions que va presentar el club és la de millorar els ingressos, que passarien dels 11.5 milions d’euros als 12,1 milions.

Xifres a part, la junta també va aprovar modificar de l’article 23 dels Estatuts Socials de l’entitat, els que tenen a veure amb la celebració dels Consells d’Administració. D’aquesta manera, a partir d’ara, en aquestes reunions es podrà delegar més d’un vot a un mateix conseller. La trobada va ser en petit comitè: els màxims accionistes i l’expresident Joaquim Boadas. Un cop acabada, es va celebrar una sessió informativa per aquells accionistes que no hi havien assistit.