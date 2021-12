El Girona ha anat de menys a més en la primera volta que aquest vespre arriba a la seva fi amb el partit contra el Burgos. La progressió de l’equip ha estat notable després d’un començament de curs complicat en què es va haver de fer un equip pràcticament nou. Tot i això, i després de tocar fons i caure en descens, els jugadors van captar la idea de joc de Míchel i els resultats van començar a arribar. Amb la línia de tres centrals al darrere, l’equip s’ha mostrat més segur i ha tingut, alhora, més verticalitat i instint en atac. Tot plegat ha deixat, els gironins a tres punts de la zona de play-off i a tres punts de millorar també la primera volta de la temporada passada. Un repte, per força, atractiu i llaminer per a l’equip d’un Míchel que no vol, de cap de les maneres, que la paraula vacances entri al vestidor abans d’hora. És per això que per demà ha convocat l’últim entrenament abans de l’aturada per Nadal. El tècnic compta amb les mateixes absències de les darreres jornades (Borja García, Terrats, Sarmiento, Pablo Moreno i Ureña), a més a més de la de David Juncà, que ja no va jugar dimarts a Osca a la Copa pel positiu per Covid.

No se’n fia ni un pèl Míchel d’aquest Burgos que es presenta a Montilivi després de tres dies a Saragossa, on va jugar dimarts i s’hi ha estat entrenant per venir directe cap a Girona. Els castellans arriben llançats a la lliga amb tres victòries consecutives i un balanç de 6 gols a favor i cap en contra en les tres darreres jornades. Per a intentar aturar la gran dinàmica del Burgos, Míchel no farà gaires canvis a l’equip. Els únics tres jugadors que van descansar a la Copa, Bernardo, Juanpe i Stuani tornaran a l’onze i també ho farà Samu Sáiz. Així, el Girona formarà amb la línia habitual darrere de Juanpe, Bernardo i Bueno, amb Arnau i Jairo als carrils. Al mig del camp, hi tenen un lloc assegurat Aleix Garcia i Álex Baena. L’altra plaça serà per a Pol Lozano, titular els últims partits, o Ibra Kebé, que també va a més i va ser un dels destacats a Osca. En punta d’atac, la idea és que Samu Sáiz acompanyi Cristhian Stuani.

Míchel tornarà a comptar amb forces joves del planter per completar la convocatòria, on s’espera que hi siguin Monjonell, Dawda, Suleiman, Artero i Sala. En aquest sentit, les bones sensacions i la classificació dimarts a l’Alcoraz van suposar un pas més en el creixement d’un equip que estadísticament és un dels millors dels dos darrers mesos. Vet aquí, doncs, el perquè de la importància que dóna Míchel al partit d’avui. El tècnic és conscient que una victòria permetria el Girona acostar-se encara més als llocs de privilegi. Un empat o una derrota suposaria tancar una primera volta discreta i anar-se’n de vacances amb la sensació de destrempada general.

El Burgos, mentrestant, arriba a Montilivi després d’haver quedat eliminat de la Copa dimarts a Saragossa (2-0). Julián Calero, tanmateix, va alinear un onze absolutament diferent del que jugarà avui a l’estadi. El tècnic dels castellans, això sí, té les baixes importants del blanenc Miki Muñoz, sancionat, i de Saúl Berjón, Juanma García i Fran García, lesionats. Els tres primers són titulars indiscutibles per a Calero. El Burgos, tot i això, es presenta a Girona amb molt a guanyar i no gaire res a perdre conscient que la pressió serà tota per al Girona. Les victòries consecutives contra Màlaga (3-0), Reial Societat B (0-1) i Fuenlabrada (2-0) han deixat l’equip amb els mateixos punts el Girona, ben a prop de la zona de promoció d’ascens.