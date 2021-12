Havia de ser la seva estrena a Montilivi i no podrà jugar per sanció. Què va sentir quan va veure la cinquena groga?

Va ser frustrant. Tenia moltíssimes ganes de ser-hi. De fet, en totes les jugades del darrer partit vaig anar una mica amb el fre de mà posat per no veure la cinquena groga. Tot i això, tal com està l’equip ho deixo en una anècdota.

Què li han dit la família i els amics?

Que em faran tornar els cèntims de les entrades! (Riu). De ben segur, que a Montilivi hi aniran una trentena d’amics i família de Blanes. Feia dies que es preparaven pel partit. L’únic que puc fer és demanar-los perdó.

Els dos equips arriben en dinàmiques bestials.

El partit es presenta en un moment espectacular. Estem empatats a punts i en una gran dinàmica. A més, Girona és un equiparro. Van iniciar la Lliga amb complicacions; i nosaltres també hem tingut els nostres revolts durant el camí... però serà un gran partit.

Ha arribat al futbol professional. Tot l’esforç ha valgut la pena.

No em poso sostre. Quan era al València estava en un gran moment i de cop i volta tot se’n va anar en orris per les lesions. Estava en dinàmica del primer equip i veia que podia debutar. Recordo que jugàvem a Montilivi precisament, però em vaig lesionar al turmell. L’any següent arrossegava les molèsties i després em vaig quedar sense equip.

Com va viure el mig any sense equip?

Anava boig buscant equip i em va sortir l’oportunitat d’anar cap a Burgos. A partir d’aquell moment puc dir que he anat en línia ascendent.

Al Girona hi va estar un any i de seguida el Madrid el va venir a buscar.

Quan es fixa el Girona en tu no t’ho penses. Jugava a l’equip del meu poble i enfrontar-te contra Barça o Espanyol era el somni de qualsevol. Vaig fer una gran temporada al Girona i vaig fitxar pel Madrid. Tenia 14 anysi confesso que al principi costa moltíssim. Veia com els meus amics s’ho passaven bé a l’estiu i jo estava tancat en un residència on no coneixia a ningú. Trucava cada nit a casa.

Els 6 anys al Madrid van tenir un final agredolç.

Estava al C i va desaparèixer deixant uns 30-40 jugadors al carrer. A partir de llavors vaig fitxar per l’Hospitalet i vaig conèixer el fang. Hi anava cada dia des de Blanes amb tren.

El Girona ha perdut quota gironina sense Granell, Gumbau i Pere Pons. Podria ser el moment de Miki Muñoz aviat?

No se sap mai. No sé cap a on pot anar el camí de la vida. Tothom vol jugar a casa, al costat de la seva gent, però no m’agrada parlar de futur, vull centrar-me en el present.