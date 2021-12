Punt i final al 2021 per a un Girona que tanca l'any amb molt bon regust de boca i una nova victòria a la butxaca. La quarta consecutiva a l'estadi de Montilivi, contra un Burgos que ha anat de menys a més, però que no ha pogut fer front a una primera meitat clarament local i també a la inspiració de Cristhian Stuani, que ha tornat a ser determinant. Amb aquests punts, en són 31 els que té el conjunt de Míchel per finiquitar la primera volta, a part d'enfilar-se, ni que sigui durant unes hores, en places de promoció d'ascens. Qui ho havia de dir unes setmanes enrere.

Juanpe ha iniciat el camí. Stuani l'ha aplanat. La rúbrica del bon futbol del Girona, cada cop més còmode, cada jornada més complet. Sobretot quan juga a Montilivi, on les victòries s'hi acumulen. L'equip ha anat per feina i no s'ha volgut encomanar del ritme pausat del Burgos, decidit a esperar la seva oportunitat tot fent-se fort al darrere i buscant la velocitat en el contracop. No li ha sortit bé l'experiment perquè els de casa han marcat el 'tempo'. Inici calmat per després, mica en mica, ser una piconadora. Valery, un punyal per banda esquerra i titular en detriment de Jairo, ha obert el comptador d'oportunitats tot posant la bota per enviar la pilota fregant el pal. Des de llavors, i excepte un lleuger avís de Riki ben solventat per Juan Carlos, l'allau d'arribades.

Juanpe ha fet el primer, connectant amb el cap, i girant el coll de manera encertada, per dirigir la seva rematada allà on no hi ha pogut arribar Caro, que ha fet l'estàtua. El porter ha tapat després el xut a boca de canó de Baena, mentre que Samu s'ha topat amb el travesser instant després. El 10 ha triat la pitjor opció superada la mitja hora quan ho tenia tot de cara per xutar -ha preferit passar-li a Stuani, massa tapat per la defensa- i llavors ha caigut el 2-0. Stuani, qui si no, ha fet el seu gol número 95 amb la samarreta del Girona, associant-se una vegada més amb Álex Baena, que li ha posat una centrada d'or al cor de l'àrea. I no n'ha fet un altre just després perquè Caro ha posat el peu a temps, salvant el seu equip de la sentència, a tocar el descans.

Julián Calero, entrenador del Burgos, no ha tingut més remei que sacsejar el seu equip i ha aprofitat els minuts de pausa per asseure un migcampista com Elgezabal tot donant entrada a un davanter. Guillermo ha revolucionat el partit. Primer, obligant a lluir-se a Juan Carlos després d'un regal enverinat de Bernardo. I després, retallant distàncies en el marcador. Ha posat la cama en una centrada de Pablo Valcarce i ha fet el 2-1, davant la passivitat de la defensa. Moments d'incertesa, de dubtes. I els visitants que s'ho han cregut, tot anant cap a dalt a buscar l'empat. No ha arribat i per ben poc, perquè a Juan Carlos se li ha escapat de les mans la pilota en un xut de Navarro. Per fortuna, l'acció ha acabat en un servei des de la cantonada i no pas amb l'esfèrica al fons de les xarxes.

Fins que Stuani ha dit que ja n'hi havia prou. Hi ha volgut participar Ibrahima Kébé, que acabava d'entrar. Tot potència, ha conduït l'atac pel mig i ha distribuït el joc cap a banda dreta, on ha trobat Arnau, que s'ha vestit d'assistent. Passada a lcor de l'àrea i allà el 7 que no ha perdonat. Doblet i partit sentenciat. Caro s'ha encarregat d'evitar el "hat-trick" de l'uruguaià en una jugada que no ha mort amb el cop de cap del davanter, sinó en l'acció posterior. Amb el porter venut, Bustos, que feia poc que era al damunt de la gespa, ha triat la pitjor opció: tenia tota la porteria per ell sol i ha xutat al cos del propi Caro. Increïble però cert.

Ja no hi ha hagut més història. Tot i alguna arribada del Burgos, el marcador no s'ha mogut i el Girona tanca el 2021 en clara línia ascendent. Dorm, a més, en posicions de "play-off", tot esperant què és el que passi aquesta jornada.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez (Calavera, min. 86), Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery (Jairo, min. 80), Pol Lozano, Aleix García (Artero, min. 86), Baena (Ibrahima Kébé, min. 73), Samu Saiz (Bustos, min. 80) i Stuani

BURGOS: Caro, Álvaro, Córdoba, Grego, Matos, Elgezabal (Guillermo, min. 46), Andy, Raúl Navarro, Riki (Roberto Alarcón, min. 86), Ernesto (Medina, min. 68) i Pablo Valcarce

GOLS: 1-0, Juanpe (min. 19); 2-0, Stuani (min. 39); 2-1, Guillermo (min. 58); 3-1, Stuani (min. 76).

ÀRBITRE: Saúl Ais Reig (comitè valencià). Ha amonestat Juanpe, Aleix Garcia (Girona); Raúl Navarro (Burgos)

VAR: Gálvez Rascón (comitè madrileny).

ESTADI: Montilivi, 4.248 espectadors.