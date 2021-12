Finalment no ha tocat l’Espanyol com volia Míchel. L’Osasuna serà el rival del Girona als setzens de final de la Copa del Rei, que es disputaran el 5 o 6 de gener a Montilivi a partit únic. Després de guanyar dimarts passat al camp de l’Osca (0-1), els gironins han confirmat aquest migdia en el sorteig de la RFEF que s’enfrontaran a un Primera com ja es temien i es retrobaran amb Ramalho.

L’eliminatòria es jugarà el 5 o 6 de gener perquè el dia 2 el Girona començarà la segona volta de la Lliga visitant de nou El Alcoraz (18.15 h). 🚨 OFICIAL | DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.



➡️ Este es el resultado del sorteo celebrado esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



D'altra banda, els duels dels participants a la Supercopa seran Mancha Real-Athletic, Rayo Majadahonda-Atlètic, Alcoià-Madrid i Linares-Barça. Mentre que l'Espanyol s'enfrontarà a la Ponferradina.