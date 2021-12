Míchel Sánchez no acabarà l’any veient el Girona a dalt de tot de la classificació com li agradaria, però una victòria contra el Burgos a Montilivi (21 h) deixaria el play-off més a prop. Avui al tècnic només li val sumar els tres punts, ja que «sinó serà una primera volta amb dèficit». «Hem de fer un partit perfecte perquè la nostra afició se’n vagi de vacances il·lusionada», insistia alhora que alertava dels perills del rival, «recent ascendit i amb la moral alta», i demanava als seus jugadors la màxima concentració. «Haver jugat el dimarts en Copa no és excusa per no esforçar-nos; ja descansarem després», va dir.

«Tenim la baixa de Juncà i cap més, a banda de les ja conegudes. Borja porta tota la setmana fent treball amb l’equip, però com ve d’un període llarg no el forçarem per aquest partit. Darío trigarà una mica més. Mentre que tenim bones sensacions amb Pablo i Ramon (ja comença a fer treball sobre la gespa i ahir se’l va poder veure avançant en la recuperació a Montilivi)».

«Borja i Pablo hi seran per a l’inici, segur. Darío hi serà aviat. Amb Ramon les sensacions són molt positives. Ens pensàvem que el tindríem molt temps de baixa i sembla que va més ràpid. Tot el que sigui jugar partits perquè anem guanyant és bo. Tant de bo tinguem un gener carregat de partits perquè voldrà dir que passem ronda a la Copa i que fem un bon treball».

«Volem guanyar i després ja descansarem. És molt important aquest partit contra un rival que ve de 3 victòries seguides a la Lliga, cap gol en contra i 6 a favor. És un recent ascendit sí, però no és un partit per acabar l’any, sinó un partit importantíssim. Si acabem amb 31 punts serà una primera volta normal, sinó serà amb dèficit pel que volem. Hem de sortir a fer un partit perfecte perquè l’afició s’il·lusioni. No veig una altra cosa que no sigui donar la nostra millor versió i nivell, córrer, lluitar i ser un equip que vagi endavant amb la nostra idea. No serà cap tipus d’excusa jugar tres dies després de la Copa».

«Sempre es pot millorar, però estic molt content amb l’equip. Estem en bon moment i necessitem els punts. Els he donat les gràcies perquè hi som per aconseguir objectius, però el dia a dia és molt important i si soc feliç és per com es comporten els jugadors».

«M’agradaria jugar a casa. És millor. Vull l’Espanyol perquè és proper, hi ha bon rotllo, és un Primera i és un partit agradaria a la nostra gent».

«Té una trajectòria positiva a la Lliga amb la moral i confiança altes. Sap que tota la pressió és per nosaltres. O demostrem des de l’inici que volem anar a pel partit o tot es girarà en contra nostra».

«Si hi ha alguna sortida, se li ha de donar naturalitat. N’hi pot haver en el cas que vingui un jugador en alguna posició coberta. Mai trauré el lloc de feina a ningú. Vull el millor per a l’equip. Si algú té una idea diferent a la del club, serà jo qui no el vulgui com va passar amb Sylla a l’estiu. Però tot l’equip està bé».