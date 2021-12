Míchel Sánchez només demanava una cosa ahir: vèncer el Burgos per tancar la primera volta amb 31 punts. La valora com a «normal», però tot i així destaca que continua «somiant amb el Girona a Primera». «No descarto l’ascens directe. I no ho dic perquè haguem guanyat», va dir.

«Tenir 31 punts és una primera volta normal. Estem en llocs de play-off a falta del que facin els rivals aquesta jornada. Estem contents perquè era un partit difícil contra un equip que portava tres victòries consecutives. Que sigui un recent ascendit no té res a veure. Hem tingut encert i fet les coses bé, sobretot a la primera part. Hem sigut bastant superiors. Els 31 punts ens donen per somiar i a la segona volta hem de fer el pas endavant per lluitar per tot».

«Són necessàries les vacances. Els he dit que es cuidin per la Covid i hem enviat treball a casa. Necessitem que la gent desconnecti, però que segueixi per l’equip. El dia 2 tornem a començar i ja no ens aturem. Tant de bo el mes de gener estigui carregat de partits. Als 28 partits de Lliga hem de posicionar-nos i veure per què lluitarem. És un descans merescut, però hem de saber que també vivim del nostre cos i hem de controlar-nos».

«No descarto l’ascens directe. Jo somio amb el Girona a Primera, no ho dic perquè haguem guanyat. Venia aquí per això. Però el meu treball i la nostra capacitat ens posaran a lloc. Farem el possible per lluitar per tot. La classificació ens ho ha de dir».

«Si ha vist que té competència, millor. Juan Carlos té l’experiència necessària per saber que el company ho ha fet molt bé a la Copa i el pressiona. Ho assumeix bé. No tinc la sensació que hagi estat nerviós. Aquí tot són mereixements. El que està bé, juga. Li he dit a Adri que el seu treball és excel·lent i que ens dona competitivitat. És molt important. Ho necessitem en totes les posicions.

«Quasi encerto (riu). És un rival de Primera, de màxim nivell. Arrasate és un gran entrenador. Es veurà un bon partit. Lluitarem l’eliminatòria».

«La direcció esportiva fa un treball excepcional. Tenim comunicació directa. Si tenim l’oportunitat que vingui algú que ens millori, vindrà. Sinó estic feliç amb la plantilla que tinc i tirarem endavant perquè els joves seguiran creixent».